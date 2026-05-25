Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, есть раненые

Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 12:44
Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, есть раненые
Разрушенная многоэтажка. Фото: Днепропетровская ОВА

В понедельник, 25 мая, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара повреждены многоэтажный дом, автомобили и прилегающая территория, пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Последствия атаки РФ по Павлограду

После обстрела на месте вспыхнул пожар, который перекинулся на жилую многоэтажку. Также сгорела машина, припаркованная у подъезда, а взрывная волна выбила окна в доме.

Російська армія атакувала Павлоград 25 травня
Ликвидация пожара на месте попадания. Фото: ГСЧС

Среди пострадавших — 18-летний юноша, мужчины в возрасте 43 и 45 лет, а также 6-летний мальчик. Ребенка после осмотра медиков направили на амбулаторное лечение.

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Павлограді
Последствия удара по многоэтажке в Павлограде. Фото: ГСЧС

"Уже пятеро пострадавших в Павлограде. Среди них — 6-летний мальчик. Ребенок на амбулаторном лечении. Госпитализированы трое взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — сообщил Ганжа.

Читайте также:
Армія РФ влучила у багатоповерхівку в Павлограді
Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Всех раненых госпитализировали в местные больницы. На месте атаки работают спасатели и экстренные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине, применив 262 ударных беспилотника различных типов. Запуски дронов оккупанты проводили сразу с шести направлений.

Также вечером 24 мая россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

Днепропетровская область обстрелы Павлоград
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации