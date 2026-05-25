Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, есть раненые

В понедельник, 25 мая, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара повреждены многоэтажный дом, автомобили и прилегающая территория, пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Последствия атаки РФ по Павлограду

После обстрела на месте вспыхнул пожар, который перекинулся на жилую многоэтажку. Также сгорела машина, припаркованная у подъезда, а взрывная волна выбила окна в доме.

Среди пострадавших — 18-летний юноша, мужчины в возрасте 43 и 45 лет, а также 6-летний мальчик. Ребенка после осмотра медиков направили на амбулаторное лечение.

"Уже пятеро пострадавших в Павлограде. Среди них — 6-летний мальчик. Ребенок на амбулаторном лечении. Госпитализированы трое взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — сообщил Ганжа.

Всех раненых госпитализировали в местные больницы. На месте атаки работают спасатели и экстренные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине, применив 262 ударных беспилотника различных типов. Запуски дронов оккупанты проводили сразу с шести направлений.

Также вечером 24 мая россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.