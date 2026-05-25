Россия атаковала Украину дронами: ПВО уничтожила более 240 БпЛА

Работа ППО.

Российские войска в ночь на 25 мая совершили очередную атаку по Украине, применив 262 ударных беспилотника различных типов. Пуски осуществлялись с шести направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами "Гербера", "Италмас" и беспилотниками-имитаторами "Пародия". Запуски осуществлялись с территории РФ — Орла, Курска, Шаталово, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

Результаты работы ПВО.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 246 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на девяти локациях. Также обломки сбитых целей упали еще в семи местах.

В ПС отметили, что атака продолжается, а в украинском небе еще остаются вражеские БпЛА. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как писали Новини.LIVE, вечером 24 мая россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке. В результате удара погибла пенсионерка. Также есть пострадавшие и разрушения.

Также известно, что вчера армия РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви. В результате атаки было уничтожено несколько гаражей.