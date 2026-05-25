Головна Новини дня Росія атакувала Україну дронами: ППО знищила понад 240 БпЛА

Росія атакувала Україну дронами: ППО знищила понад 240 БпЛА

Дата публікації: 25 травня 2026 09:49
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 25 травня здійснили чергову атаку по Україні, застосувавши 262 ударні безпілотники різних типів. Пуски здійснювалися з шести напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Обстріл України 25 травня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 246 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у семи місцях.

У ПС наголосили, що атака триває, а в українському небі ще залишаються ворожі БпЛА. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як писали Новини.LIVE, ввечері 24 травня росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці. Внаслідо удару загинула пенсіонерка. Також є постраждалі та руйнування. 

Також відомо, що вчора армія РФ вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві. Внаслідок атаки було знищено кілька гаражів.

обстріли ППО дрони
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
