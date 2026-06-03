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Головна Новини дня Російська ракета вбила 16 людей у Дніпрі: місто у жалобі

Російська ракета вбила 16 людей у Дніпрі: місто у жалобі

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 09:05
Російська ракета вбила 16 людей у Дніпрі: місто у жалобі
Робітники та мешканці несуть тіло людини, витягнутої з-під завалів у Дніпрі. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпрі у середу, 3 червня, оголосили жалобу за загиблими внаслідок жорстокого російського ракетного удару по житловому кварталу. Кількість жертв цієї терористичної атаки становить16 осіб, серед яких двоє маленьких хлопчиків, які загинули у власних ліжках.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

У Дніпрі оголосили День жалоби за загиблими від російського удару по місту 2 червня

Сьогодні Дніпро у траурі за жертвами страшного російського обстрілу житлового кварталу, який росіяни вчинили у ніч проти 2 червня. Кількість мирних мешканців, чиї життя обірвав ворожий ракетний удар, зросла до 16 осіб. Атака була націлена суто по цивільних будинках, де люди відпочивали у нічний час і не очікували небезпеки.

Серед загиблих під завалами також виявили двох маленьких хлопчиків віком трьох та восьми років.

"Вони просто спали у своїх ліжках. І не прокинулися через ворожий ракетний удар. Це свідомий терор росіян проти мирних людей. Проти дітей. Проти життя. Світла пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Новини.LIVE висвітлювали подробиці атаки Росії по Україні в ніч проти 2 червня по Дніпру. Російські війська завдали кілька повторних ударів впродовж дня, відомо про влучання дронів у житлові будинки, виникли пожежі.

До слова наразі у Дніпрі діючий фонд захисних споруд здатний одночасно вмістити понад третину жителів міста під час оголошення повітряних тривог. Місцева влада активно працює над розширенням мережі укриттів.

смерть Дніпро обстріли День жалоби
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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