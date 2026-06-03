Російська ракета вбила 16 людей у Дніпрі: місто у жалобі

Робітники та мешканці несуть тіло людини, витягнутої з-під завалів у Дніпрі. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпрі у середу, 3 червня, оголосили жалобу за загиблими внаслідок жорстокого російського ракетного удару по житловому кварталу. Кількість жертв цієї терористичної атаки становить16 осіб, серед яких двоє маленьких хлопчиків, які загинули у власних ліжках.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

У Дніпрі оголосили День жалоби за загиблими від російського удару по місту 2 червня

Сьогодні Дніпро у траурі за жертвами страшного російського обстрілу житлового кварталу, який росіяни вчинили у ніч проти 2 червня. Кількість мирних мешканців, чиї життя обірвав ворожий ракетний удар, зросла до 16 осіб. Атака була націлена суто по цивільних будинках, де люди відпочивали у нічний час і не очікували небезпеки.

Серед загиблих під завалами також виявили двох маленьких хлопчиків віком трьох та восьми років.

"Вони просто спали у своїх ліжках. І не прокинулися через ворожий ракетний удар. Це свідомий терор росіян проти мирних людей. Проти дітей. Проти життя. Світла пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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До слова наразі у Дніпрі діючий фонд захисних споруд здатний одночасно вмістити понад третину жителів міста під час оголошення повітряних тривог. Місцева влада активно працює над розширенням мережі укриттів.