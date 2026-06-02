Росіяни повторно вдарили по Дніпру: приліт по багатоповерхівці

Наслідки влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі з-під уламків будівлі на одному з місць влучань надзвичайники дістали ще одне тіло жінки, тож кількість жертв від ранкової ворожої атаки зросла до 12 осіб. Водночас росіяни здійснили по обіді, 2 червня, новий обстріл міста, понівечивши ще один багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по ще одній багатоповерхівці в Дніпрі 2 червня

На одній із локацій у Дніпрі, яка раніше зазнала ворожого удару, досі не припиняється пошуково-рятувальна операція. Під час розбору руїн пошкодженого будинку надзвичайники знайшли та вилучили тіло загиблої жінки. З виявленням цієї жертви загальна кількість людей, які загинули внаслідок тієї атаки, зросла до 12 осіб.

Паралельно з цим росіяни знову здійснили напад на місто. Цей новий удар прийшовся по іншій території міста, де в результаті прильоту було пошкоджено багатоповерховий будинок. Наразі фахівці збирають усю необхідну інформацію, а відомості про постраждалих внаслідок свіжого обстрілу уточнюються.

Пожежа в квартирах після влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE писали про те, що рятувальники, які продовжують розбирати завали на місці ворожого влучання у Дніпрі, деблокували тіло загиблої дитини, а саме хлопчика, який народився у 2023 році.

Читайте також:

Під час масованого комбінованого обстрілу Дніпропетровщини, який російські окупанти здійснили у ніч на 2 червня, під ударом ракет та безпілотників опинилися п'ять районів області. Цей напад призвів до загибелі людей, а ще 36 цивільних громадян, зокрема діти, отримали поранення різного ступеня важкості. У самому Дніпрі ворожі влучання спричинили часткове руйнування кількох багатоквартирних житлових будинків, а також пошкодження місцевого підприємства, будівлі пожежної частини, гаражів.