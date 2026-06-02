Россияне повторно ударили по Днепру: прилет по многоэтажке

Последствия попадания. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепре из-под обломков здания на одном из мест попаданий чрезвычайники достали еще одно тело женщины, поэтому количество жертв от утренней вражеской атаки возросло до 12 человек. В то же время россияне совершили после обеда, 2 июня, новый обстрел города, изуродовав еще один многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по еще одной многоэтажке в Днепре 2 июня

На одной из локаций в Днепре, которая ранее подверглась вражескому удару, до сих пор не прекращается поисково-спасательная операция. Во время разбора руин поврежденного дома чрезвычайники нашли и изъяли тело погибшей женщины. С обнаружением этой жертвы общее количество людей, погибших в результате той атаки, возросло до 12 человек.

Параллельно с этим россияне снова совершили нападение на город. Этот новый удар пришелся по другой территории города, где в результате прилета был поврежден многоэтажный дом. Сейчас специалисты собирают всю необходимую информацию, а сведения о пострадавших в результате свежего обстрела уточняются.

Пожар в квартирах после попадания. Фото: Днепропетровская ОГА

Новини.LIVE писали о том, что спасатели, которые продолжают разбирать завалы на месте вражеского попадания в Днепре, деблокировали тело погибшего ребенка, а именно мальчика, который родился в 2023 году.

Во время массированного комбинированного обстрела Днепропетровщины, который российские оккупанты совершили в ночь на 2 июня, под ударом ракет и беспилотников оказались пять районов области. Это нападение привело к гибели людей, а еще 36 гражданских лиц, в том числе дети, получили ранения различной степени тяжести. В самом Днепре вражеские попадания вызвали частичное разрушение нескольких многоквартирных жилых домов, а также повреждение местного предприятия, здания пожарной части, гаражей.