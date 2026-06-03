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Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре

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Дата публикации 3 июня 2026 09:05
Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре
Рабочие и жители несут тело человека, извлеченного из-под завалов в Днепре. Фото: REUTERS/Stringer

В Днепре в среду, 3 июня, объявили траур по погибшим в результате жестокого российского ракетного удара по жилому кварталу. Количество жертв этой террористической атаки составляет 16 человек, среди которых двое маленьких мальчиков, которые погибли в собственных кроватях.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

В Днепре объявили День траура по погибшим от российского удара по городу 2 июня

Сегодня Днепр в трауре по жертвам страшного российского обстрела жилого квартала, который россияне совершили в ночь на 2 июня. Количество мирных жителей, чьи жизни оборвал вражеский ракетный удар, возросло до 16 человек. Атака была нацелена исключительно по гражданским домам, где люди отдыхали в ночное время и не ожидали опасности.

Среди погибших под завалами также обнаружили двух маленьких мальчиков в возрасте трех и восьми лет.

"Они просто спали в своих кроватях. И не проснулись из-за вражеского ракетного удара. Это сознательный террор россиян против мирных людей. Против детей. Против жизни. Светлая память всем погибшим. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль", — сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Новини.LIVE освещали подробности атаки России по Украине в ночь на 2 июня по Днепру. Российские войска нанесли несколько повторных ударов в течение дня, известно о попадании дронов в жилые дома, возникли пожары.

К слову сейчас в Днепре действующий фонд защитных сооружений способен одновременно вместить более трети жителей города во время объявления воздушных тревог. Местные власти активно работают над расширением сети укрытий.

смерть Днепр обстрелы День траура
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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