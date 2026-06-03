Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре

Рабочие и жители несут тело человека, извлеченного из-под завалов в Днепре. Фото: REUTERS/Stringer

В Днепре в среду, 3 июня, объявили траур по погибшим в результате жестокого российского ракетного удара по жилому кварталу. Количество жертв этой террористической атаки составляет 16 человек, среди которых двое маленьких мальчиков, которые погибли в собственных кроватях.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

В Днепре объявили День траура по погибшим от российского удара по городу 2 июня

Сегодня Днепр в трауре по жертвам страшного российского обстрела жилого квартала, который россияне совершили в ночь на 2 июня. Количество мирных жителей, чьи жизни оборвал вражеский ракетный удар, возросло до 16 человек. Атака была нацелена исключительно по гражданским домам, где люди отдыхали в ночное время и не ожидали опасности.

Среди погибших под завалами также обнаружили двух маленьких мальчиков в возрасте трех и восьми лет.

"Они просто спали в своих кроватях. И не проснулись из-за вражеского ракетного удара. Это сознательный террор россиян против мирных людей. Против детей. Против жизни. Светлая память всем погибшим. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль", — сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Новини.LIVE освещали подробности атаки России по Украине в ночь на 2 июня по Днепру. Российские войска нанесли несколько повторных ударов в течение дня, известно о попадании дронов в жилые дома, возникли пожары.

К слову сейчас в Днепре действующий фонд защитных сооружений способен одновременно вместить более трети жителей города во время объявления воздушных тревог. Местные власти активно работают над расширением сети укрытий.