Террор Днепропетровской области: последствия ночных обстрелов

Спасатель тушит огонь в квартире. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

На Днепропетровщине по состоянию на утро 5 июня ликвидируют последствия ночных ударов российских военных по Никопольскому, Павлоградскому, Синельниковскому и Самаровскому районам. Российский террор унес жизни двух мирных жителей, еще двое мужчин госпитализированы с травмами, известно об изуродованных домах и предприятиях во многих общинах области.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Днепропетровскую область различными типами оружия 5 июня

Российские войска продолжают осуществлять массированный террор против мирного населения Днепропетровской области. По состоянию на 7:30 утра 5 июня зафиксировано более 15 вражеских атак с использованием тяжелой артиллерии и ударных беспилотников. Под удары захватчиков попали населенные пункты в четырех районах области, что привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

Самые тяжелые последствия ночного обстрела зафиксированы в Павлоградском районе, где под огнем оказались сам районный центр и Троицкая громада. Вражеские снаряды повредили местное предприятие и несколько частных домов. К сожалению, в результате атаки погибла женщина, а позже под завалами в Павлограде спасатели обнаружили тело 51-летнего мужчины. Еще двое жителей получили ранения: 74-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, а 48-летний пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

Не прекращались обстрелы и других частей региона. На Никопольщине враг целился по самому Никополю, а также по Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадам. В Синельниковском районе под удар попали Шахтерская и Николаевская громады. Там изуродованы многоквартирные жилые дома, автозаправочная станция и частные автомобили.

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Кроме того, в Самаровском районе оккупанты атаковали Перещепинскую громаду, где зафиксировано разрушение частного дома. На местах прилетов работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и оказывают помощь пострадавшим.

Новини.LIVE ранее сообщали, что 25 мая под ударом российских оккупантов оказался Павлоград, что в Днепропетровской области. Из-за вражеского нападения разрушениям подвергся гражданский сектор города. По предварительным данным, в результате этой атаки ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере пятеро местных жителей.

В Днепре в среду, 3 июня, объявили официальный траур по погибшим в результате жестокого российского ракетного удара по жилому кварталу. Эта террористическая атака унесла жизни 16 человек. Среди жертв вражеского обстрела есть двое маленьких мальчиков.