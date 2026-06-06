Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по Запоріжжю: росіяни поцілили у супермаркет та будинки

Удар по Запоріжжю: росіяни поцілили у супермаркет та будинки

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 16:41
Удар по Запоріжжю: росіяни поцілили у супермаркет та будинки
Наслідки обстрілу в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдень 6 червня завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Один з ударів прийшовся на дах місцевого супермаркету, через що у багатоповерхівці навпроти спалахнула сильна пожежа. Внаслідок цієї атаки руйнувань зазнали мінімум вісім багатоквартирних будинків та кілька нежитлових будівель у двох районах міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наслідки вибуху в житловому кварталі

Осколкові поранення руки під час прильоту отримав десятирічний хлопчик, якого медики вже терміново госпіталізували до лікарні. Також травми різного ступеня тяжкості зафіксували у батька постраждалої дитини.

Лікарі наразі надають обом пораненим запоріжцям усю необхідну екстрену медичну допомогу.

Робота екстрених служб на місцях прильотів

Рятувальники, поліцейські та бригади швидкої допомоги продовжують оперативно працювати на пошкоджених локаціях.

Читайте також:

"Працівники райдержадміністрацій продовжують фіксувати руйнування, а комунальники вже приступили до ліквідації наслідків атаки. Допомогу надають і благодійники. Щира вдячність усім, хто з перших хвилин рятує людей та підтримує їх у найважчий час", — наголосив Іван Федоров. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ворожим обстрілом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури міста, загинули двоє працівників одного з підприємств.

Також ми повідомляли, що внаслідок чергового ворожого обстрілу 5 червня постраждали щонайменше 16 людей, серед яких 9-річна дитина. Одна жінка, яка дістала тяжкі поранення, померла у лікарні.

Запоріжжя обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації