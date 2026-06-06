Удар по Запоріжжю: росіяни поцілили у супермаркет та будинки

Наслідки обстрілу в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдень 6 червня завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Один з ударів прийшовся на дах місцевого супермаркету, через що у багатоповерхівці навпроти спалахнула сильна пожежа. Внаслідок цієї атаки руйнувань зазнали мінімум вісім багатоквартирних будинків та кілька нежитлових будівель у двох районах міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наслідки вибуху в житловому кварталі

Осколкові поранення руки під час прильоту отримав десятирічний хлопчик, якого медики вже терміново госпіталізували до лікарні. Також травми різного ступеня тяжкості зафіксували у батька постраждалої дитини.

Лікарі наразі надають обом пораненим запоріжцям усю необхідну екстрену медичну допомогу.

Робота екстрених служб на місцях прильотів

Рятувальники, поліцейські та бригади швидкої допомоги продовжують оперативно працювати на пошкоджених локаціях.

Читайте також:

"Працівники райдержадміністрацій продовжують фіксувати руйнування, а комунальники вже приступили до ліквідації наслідків атаки. Допомогу надають і благодійники. Щира вдячність усім, хто з перших хвилин рятує людей та підтримує їх у найважчий час", — наголосив Іван Федоров.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ворожим обстрілом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури міста, загинули двоє працівників одного з підприємств.

Також ми повідомляли, що внаслідок чергового ворожого обстрілу 5 червня постраждали щонайменше 16 людей, серед яких 9-річна дитина. Одна жінка, яка дістала тяжкі поранення, померла у лікарні.