Удар по Запорожью: россияне попали в супермаркет и дома

Последствия обстрела в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска днем 6 июня нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Один из ударов пришелся на крышу местного супермаркета, из-за чего в многоэтажке напротив вспыхнул сильный пожар. В результате этой атаки разрушениям подверглись минимум восемь многоквартирных домов и несколько нежилых зданий в двух районах города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Последствия взрыва в жилом квартале

Осколочные ранения руки во время прилета получил десятилетний мальчик, которого медики уже срочно госпитализировали в больницу. Также травмы различной степени тяжести зафиксировали у отца пострадавшего ребенка.

Врачи сейчас оказывают обоим раненым запорожцам всю необходимую экстренную медицинскую помощь.

Работа экстренных служб на местах прилетов

Спасатели, полицейские и бригады скорой помощи продолжают оперативно работать на поврежденных локациях.

Читайте также:

"Работники райгосадминистраций продолжают фиксировать разрушения, а коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий атаки. Помощь оказывают и благотворители. Искренняя благодарность всем, кто с первых минут спасает людей и поддерживает их в самое трудное время",- подчеркнул Иван Федоров.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под вражеским обстрелом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города, погибли двое работников одного из предприятий.

Также мы сообщали, что в результате очередного вражеского обстрела 5 июня пострадали по меньшей мере 16 человек, среди которых 9-летний ребенок. Одна женщина, которая получила тяжелые ранения, умерла в больнице.