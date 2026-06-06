Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по Запорожью: россияне попали в супермаркет и дома

Удар по Запорожью: россияне попали в супермаркет и дома

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 16:41
Удар по Запорожью: россияне попали в супермаркет и дома
Последствия обстрела в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска днем 6 июня нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Один из ударов пришелся на крышу местного супермаркета, из-за чего в многоэтажке напротив вспыхнул сильный пожар. В результате этой атаки разрушениям подверглись минимум восемь многоквартирных домов и несколько нежилых зданий в двух районах города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Последствия взрыва в жилом квартале

Осколочные ранения руки во время прилета получил десятилетний мальчик, которого медики уже срочно госпитализировали в больницу. Также травмы различной степени тяжести зафиксировали у отца пострадавшего ребенка.

Врачи сейчас оказывают обоим раненым запорожцам всю необходимую экстренную медицинскую помощь.

Работа экстренных служб на местах прилетов

Спасатели, полицейские и бригады скорой помощи продолжают оперативно работать на поврежденных локациях.

Читайте также:

"Работники райгосадминистраций продолжают фиксировать разрушения, а коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий атаки. Помощь оказывают и благотворители. Искренняя благодарность всем, кто с первых минут спасает людей и поддерживает их в самое трудное время",- подчеркнул Иван Федоров.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под вражеским обстрелом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города, погибли двое работников одного из предприятий.

Также мы сообщали, что в результате очередного вражеского обстрела 5 июня пострадали по меньшей мере 16 человек, среди которых 9-летний ребенок. Одна женщина, которая получила тяжелые ранения, умерла в больнице.

Запорожье обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации