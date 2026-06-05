Росія нищить приватний сектор Запоріжжя: FPV-дрони б'ють по людях

Люди підтримують один одного після атаки по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Stringer

Через безперервний повітряний терор з боку російських окупантів у Запоріжжі суттєво зросла кількість жертв та постраждалих. Як повідомила виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, кількість поранених збільшилася уже до 16 осіб, серед яких є 9-річна дівчинка, а одна з важкопоранених жінок, попри зусилля медиків, померла в лікарні.

Про це Регіна Харченко сказала в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Запоріжжя перебуває під постійним і жорстоким повітряним терором Російської Федерації. Особливо потужного удару місто зазнало напередодні, 4 червня, ввечері, коли люди саме поверталися з роботи. Ворожі безпілотники поцілили у громадський транспорт та зони щільної житлової забудови. За словами в.о. міського голови Регіни Харченко, якби не ефективна робота підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, наслідки могли бути катастрофічними.

Попри зусилля захисників неба, уникнути трагедії не вдалося. Кількість постраждалих цивільних мешканців зросла до 16 осіб, серед яких травми отримала 9-річна дівчинка. Також стало відомо про першу жертву. Важкопоранена жінка, яку госпіталізували напередодні у критичному стані, померла в реанімаційному відділенні.

Повітряний напад на місто продовжився і вранці 5 червня. Під масований удар потрапив Космічний район Запоріжжя. Лише під час цієї ранкової хвилі обстрілів було понівечено 11 будинків, у багатьох із яких повністю зруйновано або суттєво пошкоджено дахи. Загалом за минулу добу в місті серйозно постраждали чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки, де вибито вікна, двері та балконні рами. Окрім житлового сектору, в місті вщент згоріли десятки цивільних автомобілів, пошкоджено торгові ряди, будівлю закладу освіти та низку нежитлових приміщень.

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"Для відновлення знадобляться тижні роботи, тому що люди мають десь проживати", — наголосила Регіна Харченко в ефірі Ранок.LIVE.

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На місцях прильотів у посиленому режимі 24/7 працюють комунальники, представники районних адміністрацій, рятувальники та соціальні працівники. Міська влада запевнила, що попри складну ситуацію у Запоріжжі все одно стабільно працює транспорт, лікарні, ЦНАПи та школи.

Оскільки в Україні наразі немає дієвого механізму страхових виплат за знищені обстрілами автомобілі, міська рада розробила власну систему підтримки. У місті діють кілька пакетів допомоги. Зокрема, родинам, чиє житло через атаки стало непридатним для життя і потребує відселення, щомісячно виплачують по 10 тисяч гривень на оренду квартир. Окрему увагу та адресну допомогу з відновлення домівок комунальні служби надають самотнім людям старшого віку у приватному секторі.

Новини.LIVE висвітлювали наслідки атак Росії по Запорізькій області, які відбуваються практично щоденно. Так 1 червня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Наприкінці доби була здійснена атака на об'єкти критичної інфраструктури.

Як відомо, традиційний відпочинок на Дніпрі у Запоріжжі зазнав серйозних змін через війну. Популярні раніше пляжі й зони Хортиці залишаються під забороною для купання, яку запровадили ще у 2022 році через воєнний стан. Ситуацію погіршив підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року, що спричинив обміління річки та забруднення води. Попри це, запоріжці щоліта повертаються на берег, а актуальний вигляд пляжів дослідила кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.