П'яте літо без купання: як виглядають пляжі Запоріжжя у 2026 році

Табличка про заборону купання на одному з пляжів Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Літо у Запоріжжі вже багато років традиційно асоціювалося з рікою Дніпро. Міські пляжі, набережні та дикі локації на острові Хортиця завжди були улюбленим місцем відпочинку для тисяч запоріжців. Однак уже п’ятий рік поспіль купатися в Дніпрі не можна — з 2022 року, коли Рада оборони Запорізької області заборонила купання на всіх міських пляжах через повномасштабне вторгнення та воєнний стан.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року ситуація погіршилася: Дніпро обмілів, вода отримала значне забруднення. Проте запоріжці не готові повністю відмовлятися від річки і щоліта повертаються на берег. Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко проінспектувала, як зараз виглядають міські пляжі Запоріжжя.

Інфраструктура є, купатися не можна: Правобережний пляж

Один із найпопулярніших міських пляжів — Правобережний — пережив реконструкцію ще у 2019 році. Тут з'явилися зручні роздягальні, сучасне покриття, тренажери. Платних опцій немає — ні прокату парасольок, ні лежаків. Поруч працюють кав'ярні та точки з фастфудом, а дитячі надувні атракціони щоліта тішать маленьких містян. З набережної відкривається вид на лівий берег Запоріжжя та ДніпроГЕС. Вдень тут можна побачити поодиноких відпочивальників і тих, хто попри заборону заходить у воду. Увечері — людніше.

Центральний пляж Запоріжжя

Центральний пляж — або "Ждановський", як його досі називають місцеві, — розташований у самому серці міста. Колись набережна тут славилася численними кафе та барами. Проте наразі майже все стоїть зачиненим. Із інфраструктури — роздягальні, крани з водою та облаштовані майданчики для пляжних ігор.

Жвавіше тут по-своєму: рибалки не зважають на обміління Дніпра, люди грають у волейбол і влаштовують пікніки. Купатися офіційно заборонено, але берег живе.

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Кічкаський пляж у Заводському районі

Кічкаський пляж у Павло-Кічкасі — один із трьох міських пляжів Запоріжжя разом із Правобережним та Центральним. Розташований вище по течії від ДніпроГЕС, у Заводському районі. Реконструювали його у 2019–2021 роках із чималими вкладеннями, проте результат вийшов скромним. З інфраструктури — навіси від сонця, лавки, металеві роздягальні, сучасне покриття на спуску, спортивний майданчик і невелика зелена зона поруч. Великих кафе чи атракціонів немає. Пляж популярний серед мешканців Заводського району: люди приходять позасмагати, порибалити, пограти у волейбол. Однак є нюанс: через слабку течію якість води тут регулярно викликає нарікання.

Дикі пляжі Запоріжжя та Хортиця

Окрім міських пляжів, запоріжці активно відвідують дикі локації: у кожного є своя улюблена. Ніяких лежаків чи роздягалень — тільки пісок, вода і тиша. Один із найатмосферніших — туристичний пляж на острові Хортиця. Майже кілометровий піщаний берег із усіх боків оточений високими гранітними скелями, які утворюють унікальну природну "чашу". До повномасштабної війни тут збиралися скелелази — навколишні скелі ідеально підходили для тренувань і змагань.

Запоріжці чекають на повернення купального сезону на Дніпрі

Попри всі заборони, запоріжці не готові повністю відмовлятися від Дніпра. Навіть ті, хто не любить річкову воду, тягнуться до берега, бо для більшості містян літо без Дніпра — це вже не літо.

"Хотілося б, щоб був мир, щоб люди не страждали, щоб були щасливі. І берегли цю красу, і щоб діти ходили на Дніпро, засмагали, плавали", — ділиться одна з мешканок міста.

За міськими пляжами у Запоріжжі продовжують доглядати: прибирають територію, поруч чергують рятувальники. А містяни з надією чекають на повернення купального сезону.

Пустий пляж у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Гарний пейзаж на одному з пляжів. Фото: Новини.LIVE

Вигляд одного з міських пляжів Запоріжжя влітку. Фото: Новини.LIVE

Пляжі стали місцем відпочинку біля води, але не для купання. Фото: Новини.LIVE

Природа Запоріжжя неповторно гарна, попри війну. Фото: Новини.LIVE

Пляжний сезон у Запоріжжі триває без купання. Фото: Новини.LIVE

Артефакт на пляжі Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Поки у Запоріжжі діє заборона на купання, Одеса вже вступає в курортний сезон попри воєнний час, повідомляли раніше Новини.LIVE. Влада міста та області акцентує увагу на безпеці відпочивальників, облаштуванні пляжів та екологічному стані узбережжя. Після ворожих атак на портову інфраструктуру спеціальні служби постійно моніторять якість води. Наразі критичних загроз для купання немає — запевнив депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

Всі пляжі проходять ретельну перевірку, зокрема обстеження дна водолазами. Вони прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого — уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.

Також біля моря планують встановити вісім мобільних укриттів, розрахованих на 50 осіб кожне. У місті очікують значний потік туристів, зокрема військових та їхніх родин, і закликають підприємців тримати ціни в межах розумного.