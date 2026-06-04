Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пятое лето без купания: как выглядят пляжи Запорожья в 2026 году

Пятое лето без купания: как выглядят пляжи Запорожья в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 12:00
Пятое лето без купания: как выглядят пляжи Запорожья в 2026 году
Табличка о запрете купания на одном из пляжей Запорожья. Фото: Новини.LIVE

Лето в Запорожье уже много лет традиционно ассоциировалось с рекой Днепр. Городские пляжи, набережные и дикие локации на острове Хортица всегда были любимым местом отдыха для тысяч запорожцев. Однако уже пятый год подряд купаться в Днепре нельзя — с 2022 года, когда Совет обороны Запорожской области запретил купание на всех городских пляжах из-за полномасштабного вторжения и военного положения.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года ситуация ухудшилась: Днепр обмелел, вода получила значительное загрязнение. Однако запорожцы не готовы полностью отказываться от реки и каждое лето возвращаются на берег. Специальный корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко проинспектировала, как сейчас выглядят городские пляжи Запорожья.

Инфраструктура есть, купаться нельзя: Правобережный пляж

Один из самых популярных городских пляжей — Правобережный — пережил реконструкцию еще в 2019 году. Здесь появились удобные раздевалки, современное покрытие, тренажеры. Платных опций нет — ни проката зонтиков, ни лежаков. Рядом работают кафе и точки с фастфудом, а детские надувные аттракционы каждое лето радуют маленьких горожан. С набережной открывается вид на левый берег Запорожья и ДнепроГЭС. Днем здесь можно увидеть одиночных отдыхающих и тех, кто несмотря на запрет заходит в воду. Вечером — более людно.

Центральный пляж Запорожья

Центральный пляж — или "Ждановский", как его до сих пор называют местные, — расположен в самом сердце города. Когда-то набережная здесь славилась многочисленными кафе и барами. Однако сейчас почти все стоит закрытым. Из инфраструктуры — раздевалки, краны с водой и обустроенные площадки для пляжных игр.

Оживленнее здесь по-своему: рыбаки не обращают внимания на обмеление Днепра, люди играют в волейбол и устраивают пикники. Купаться официально запрещено, но берег живет.

Читайте также:

Кичкасский пляж в Заводском районе

Кичкасский пляж в Павло-Кичкасе — один из трех городских пляжей Запорожья вместе с Правобережным и Центральным. Расположен выше по течению от ДнепроГЭС, в Заводском районе. Реконструировали его в 2019-2021 годах с немалыми вложениями, однако результат получился скромным. Из инфраструктуры — навесы от солнца, скамейки, металлические раздевалки, современное покрытие на спуске, спортивная площадка и небольшая зеленая зона рядом. Больших кафе или аттракционов нет. Пляж популярен среди жителей Заводского района: люди приходят позагорать, порыбачить, поиграть в волейбол. Однако есть нюанс: из-за слабого течения качество воды здесь регулярно вызывает нарекания.

Дикие пляжи Запорожья и Хортица

Кроме городских пляжей, запорожцы активно посещают дикие локации: у каждого есть своя любимая. Никаких лежаков или раздевалок - только песок, вода и тишина. Один из самых атмосферных — туристический пляж на острове Хортица. Почти километровый песчаный берег со всех сторон окружен высокими гранитными скалами, которые образуют уникальную природную "чашу". До полномасштабной войны здесь собирались скалолазы - окружающие скалы идеально подходили для тренировок и соревнований.

Запорожцы ждут возвращения купального сезона на Днепре

Несмотря на все запреты, запорожцы не готовы полностью отказываться от Днепра. Даже те, кто не любит речную воду, тянутся к берегу, потому что для большинства горожан лето без Днепра — это уже не лето.

"Хотелось бы, чтобы был мир, чтобы люди не страдали, чтобы были счастливы. И берегли эту красоту, и чтобы дети ходили на Днепр, загорали, плавали", — делится одна из жительниц города.

За городскими пляжами в Запорожье продолжают ухаживать: убирают территорию, рядом дежурят спасатели. А горожане с надеждой ждут возвращения купального сезона.

Пляжі Запоріжжя
Пустой пляж в Запорожье. Фото: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Красивый пейзаж на одном из пляжей. Фото: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Вид одного из городских пляжей Запорожья летом. Фото: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Пляжи стали местом отдыха у воды, но не для купания. Фото: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Природа Запорожья неповторимо красива, несмотря на войну: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Пляжный сезон в Запорожье продолжается без купания, фото: Новости.LIVE
Пляжі Запоріжжя
Артефакт на пляже Запорожья, фото: Новости.LIVE

Пока в Запорожье действует запрет на купание, Одесса уже вступает в курортный сезон несмотря на военное время, сообщали ранее Новини.LIVE. Власти города и области акцентируют внимание на безопасности отдыхающих, обустройстве пляжей и экологическом состоянии побережья. После вражеских атак на портовую инфраструктуру специальные службы постоянно мониторят качество воды. Сейчас критических угроз для купания нет - заверил депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Все пляжи проходят тщательную проверку, в частности обследование дна водолазами. Они убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного — обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также у моря планируют установить восемь мобильных укрытий, рассчитанных на 50 человек каждое. В городе ожидают значительный поток туристов, в том числе военных и их семей, и призывают предпринимателей держать цены в пределах разумного.

пляж Запорожье отдых в Украине
Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации