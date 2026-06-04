Пятое лето без купания: как выглядят пляжи Запорожья в 2026 году

Табличка о запрете купания на одном из пляжей Запорожья. Фото: Новини.LIVE

Лето в Запорожье уже много лет традиционно ассоциировалось с рекой Днепр. Городские пляжи, набережные и дикие локации на острове Хортица всегда были любимым местом отдыха для тысяч запорожцев. Однако уже пятый год подряд купаться в Днепре нельзя — с 2022 года, когда Совет обороны Запорожской области запретил купание на всех городских пляжах из-за полномасштабного вторжения и военного положения.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года ситуация ухудшилась: Днепр обмелел, вода получила значительное загрязнение. Однако запорожцы не готовы полностью отказываться от реки и каждое лето возвращаются на берег. Специальный корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко проинспектировала, как сейчас выглядят городские пляжи Запорожья.

Инфраструктура есть, купаться нельзя: Правобережный пляж

Один из самых популярных городских пляжей — Правобережный — пережил реконструкцию еще в 2019 году. Здесь появились удобные раздевалки, современное покрытие, тренажеры. Платных опций нет — ни проката зонтиков, ни лежаков. Рядом работают кафе и точки с фастфудом, а детские надувные аттракционы каждое лето радуют маленьких горожан. С набережной открывается вид на левый берег Запорожья и ДнепроГЭС. Днем здесь можно увидеть одиночных отдыхающих и тех, кто несмотря на запрет заходит в воду. Вечером — более людно.

Центральный пляж Запорожья

Центральный пляж — или "Ждановский", как его до сих пор называют местные, — расположен в самом сердце города. Когда-то набережная здесь славилась многочисленными кафе и барами. Однако сейчас почти все стоит закрытым. Из инфраструктуры — раздевалки, краны с водой и обустроенные площадки для пляжных игр.

Оживленнее здесь по-своему: рыбаки не обращают внимания на обмеление Днепра, люди играют в волейбол и устраивают пикники. Купаться официально запрещено, но берег живет.

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Кичкасский пляж в Заводском районе

Кичкасский пляж в Павло-Кичкасе — один из трех городских пляжей Запорожья вместе с Правобережным и Центральным. Расположен выше по течению от ДнепроГЭС, в Заводском районе. Реконструировали его в 2019-2021 годах с немалыми вложениями, однако результат получился скромным. Из инфраструктуры — навесы от солнца, скамейки, металлические раздевалки, современное покрытие на спуске, спортивная площадка и небольшая зеленая зона рядом. Больших кафе или аттракционов нет. Пляж популярен среди жителей Заводского района: люди приходят позагорать, порыбачить, поиграть в волейбол. Однако есть нюанс: из-за слабого течения качество воды здесь регулярно вызывает нарекания.

Дикие пляжи Запорожья и Хортица

Кроме городских пляжей, запорожцы активно посещают дикие локации: у каждого есть своя любимая. Никаких лежаков или раздевалок - только песок, вода и тишина. Один из самых атмосферных — туристический пляж на острове Хортица. Почти километровый песчаный берег со всех сторон окружен высокими гранитными скалами, которые образуют уникальную природную "чашу". До полномасштабной войны здесь собирались скалолазы - окружающие скалы идеально подходили для тренировок и соревнований.

Запорожцы ждут возвращения купального сезона на Днепре

Несмотря на все запреты, запорожцы не готовы полностью отказываться от Днепра. Даже те, кто не любит речную воду, тянутся к берегу, потому что для большинства горожан лето без Днепра — это уже не лето.

"Хотелось бы, чтобы был мир, чтобы люди не страдали, чтобы были счастливы. И берегли эту красоту, и чтобы дети ходили на Днепр, загорали, плавали", — делится одна из жительниц города.

За городскими пляжами в Запорожье продолжают ухаживать: убирают территорию, рядом дежурят спасатели. А горожане с надеждой ждут возвращения купального сезона.

Пустой пляж в Запорожье. Фото: Новости.LIVE

Красивый пейзаж на одном из пляжей. Фото: Новости.LIVE

Вид одного из городских пляжей Запорожья летом. Фото: Новости.LIVE

Пляжи стали местом отдыха у воды, но не для купания. Фото: Новости.LIVE

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Пляжный сезон в Запорожье продолжается без купания, фото: Новости.LIVE

Артефакт на пляже Запорожья, фото: Новости.LIVE

Пока в Запорожье действует запрет на купание, Одесса уже вступает в курортный сезон несмотря на военное время, сообщали ранее Новини.LIVE. Власти города и области акцентируют внимание на безопасности отдыхающих, обустройстве пляжей и экологическом состоянии побережья. После вражеских атак на портовую инфраструктуру специальные службы постоянно мониторят качество воды. Сейчас критических угроз для купания нет - заверил депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Все пляжи проходят тщательную проверку, в частности обследование дна водолазами. Они убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного — обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также у моря планируют установить восемь мобильных укрытий, рассчитанных на 50 человек каждое. В городе ожидают значительный поток туристов, в том числе военных и их семей, и призывают предпринимателей держать цены в пределах разумного.