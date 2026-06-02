Головна Новини дня У Запоріжжі "Шахед" застряг у даху будинку і не вибухнув: відео

Дата публікації: 2 червня 2026 14:50
У Запоріжжі "Шахед" застряг у даху будинку і не вибухнув: відео
"Шахед" посеред кімнати будинку. Фото: Новини.LIVE

У Запоріжжі 2 червня російський безпілотник "Шахед" пробив покрівлю приватного житлового будинку, але не вибухнув. Через це далося уникнути людських жертв та масштабних руйнувань.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

В Запоріжжі в будинку застряг "Шахед" і не розірвався

Власники приватного будинку у Запоріжжі дивом не постраждали після того, як на дах їхньої оселі впав ударний дрон "шахед". Російський безпілотник просто застряг у конструкціях покрівлі, мінімізувавши можливу шкоду від удару.

Через відсутність вибуху бойової частини інцидент минувся без загиблих, а сама будівля не зазнала капітальних пошкоджень. Наслідки цього влучання могли бути значно трагічнішими та масштабнішими, якби заряд безпілотника розірвався всередині чи зовні житла.

Рештки від "Шахеда" у будинку. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що пізно ввечері 1 червня Запоріжжя зазнало чергового обстрілу з боку Росії. Тоді в обласному центрі було чути гучні вибухи, під ударом російської армії опинилася критична інфраструктура міста. Атака тривала усю ніч. 

Так у ніч проти 2 червня російські війська влаштували черговий масований повітряний обстріл України, спрямувавши на цивільну та критичну інфраструктуру 729 засобів повітряного нападу, серед яких були як ракети, так і дрони різних типів. Найбільшого удару зазнала столиця, яка була визначена головною ціллю ворога, водночас вибухи також лунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та на Полтавщині.

Запоріжжя дрони Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
