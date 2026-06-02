В Запорожье "Шахед" застрял в крыше дома и не взорвался: видео
В Запорожье 2 июня российский беспилотник "Шахед" пробил кровлю частного жилого дома, но не взорвался. Из-за этого удалось избежать человеческих жертв и масштабных разрушений.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Владельцы частного дома в Запорожье чудом не пострадали после того, как на крышу их дома упал ударный дрон "шахед". Российский беспилотник просто застрял в конструкциях кровли, минимизировав возможный вред от удара.
Из-за отсутствия взрыва боевой части инцидент обошелся без погибших, а само здание не претерпело капитальных повреждений. Последствия этого попадания могли быть значительно трагичнее и масштабнее, если бы заряд беспилотника разорвался внутри или снаружи жилья.
Новини.LIVE писали, что поздно вечером 1 июня Запорожье подверглось очередному обстрелу со стороны России. Тогда в областном центре были слышны громкие взрывы, под ударом российской армии оказалась критическая инфраструктура города. Атака продолжалась всю ночь.
Так в ночь на 2 июня российские войска устроили очередной массированный воздушный обстрел Украины, направив на гражданскую и критическую инфраструктуру 729 средств воздушного нападения, среди которых были как ракеты, так и дроны различных типов. Наибольшему удару подверглась столица, которая была определена главной целью врага, в то же время взрывы также раздавались в Днепре, Харькове, Запорожье и на Полтавщине.