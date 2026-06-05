Россия уничтожает частный сектор Запорожья: FPV-дроны бьют по людям

Люди поддерживают друг друга после атаки по Запорожью. Фото: REUTERS/Stringer

Из-за непрерывного воздушного террора со стороны российских оккупантов в Запорожье существенно возросло количество жертв и пострадавших. Как сообщила исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, по состоянию на утро пятницы, 5 июня, количество раненых увеличилось уже до 16 человек, среди которых есть 9-летняя девочка, а одна из тяжелораненых женщин, несмотря на усилия медиков, умерла в больнице.

Об этом Регина Харченко сказала в эфире программы Ранок.LIVE.

В Запорожье вражеские FPV-дроны охотятся на людей

Запорожье находится под постоянным и жестоким воздушным террором Российской Федерации. Особенно мощный удар город получил накануне, 4 июня, вечером, когда люди как раз возвращались с работы. Вражеские беспилотники попали в общественный транспорт и зоны плотной жилой застройки. По словам и.о. городского головы Регины Харченко, если бы не эффективная работа подразделений противовоздушной обороны ВСУ, последствия могли быть катастрофическими.

Несмотря на усилия защитников неба, избежать трагедии не удалось. Количество пострадавших гражданских жителей возросло до 16 человек, среди которых травмы получила 9-летняя девочка. Также стало известно о первой жертве: тяжелораненная женщина, которую госпитализировали накануне в критическом состоянии, умерла в реанимационном отделении.

Воздушное нападение на город продолжилось и утром 5 июня. Под массированный удар попал Космический район Запорожья. Только во время этой утренней волны обстрелов было повреждено 11 домов, во многих из которых полностью разрушены или существенно повреждены крыши. Всего за минувшие сутки в городе серьезно пострадали четыре многоквартирных и 22 частных дома, где выбиты окна, двери и балконные рамы. Кроме жилого сектора, в городе полностью сгорели десятки гражданских автомобилей, повреждены торговые ряды, здание учебного заведения и ряд нежилых помещений.

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"Для восстановления понадобятся недели работы, потому что люди должны где-то проживать", — отметила Регина Харченко в эфире Ранок.LIVE.

Как в Запорожье возмещают убытки пострадавшим мирным жителям

На местах прилетов в усиленном режиме 24/7 работают коммунальщики, представители районных администраций, спасатели и социальные работники. Городские власти заверили, что несмотря на сложную ситуацию в Запорожье все равно стабильно работает транспорт, больницы, ЦНАПы и школы.

Поскольку в Украине пока нет действенного механизма страховых выплат за уничтоженные обстрелами автомобили, городской совет разработал собственную систему поддержки. В городе действуют несколько пакетов помощи. В частности, семьям, чье жилье из-за атак стало непригодным для жизни и требует отселения, ежемесячно выплачивают по 10 тысяч гривен на аренду квартир. Особое внимание и адресную помощь по восстановлению домов коммунальные службы предоставляют одиноким людям старшего возраста в частном секторе.

Новини.LIVE освещали последствия атак России по Запорожской области, которые происходят практически ежедневно. Так 1 июня Запорожье снова оказалось под ударом российских войск. В конце суток была осуществлена атака на объекты критической инфраструктуры.

Как известно, традиционный отдых на Днепре в Запорожье претерпел серьезные изменения из-за войны. Популярные ранее пляжи и зоны Хортицы остаются под запретом для купания, который ввели еще в 2022 году из-за военного положения. Ситуацию ухудшил подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года, повлекший обмеление реки и загрязнение воды. Несмотря на это, запорожцы каждое лето возвращаются на берег, а актуальный вид пляжей исследовала корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.