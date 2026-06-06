РФ атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя: є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Getty Images

У ніч проти 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ворожим обстрілом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури міста, внаслідок чого зафіксовано руйнування. Також відомо про загибель двох працівників одного з підприємств.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни завдали удару по Запоріжжю: є загиблі

У ніч проти 6 червня російські окупанти спрямували дрони на Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти критичної та промислової інфраструктури обласного центру.

Після ворожого удару двоє працівників одного з атакованих об’єктів перестали виходити на зв’язок. Рятувальники та відповідні служби проводили пошукові роботи на місці влучання.

Згодом стало відомо, що чоловіки загинули. Під час розбору завалів були виявлені тіла двох працівників, які зникли після російської атаки.

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Наразі на місцях ударів триває ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Скриншот повідомлень Івана Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують атакувати Запоріжжя дронами, завдаючи ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Внаслідок чергового ворожого обстрілу 5 червня постраждали щонайменше 16 людей, серед яких 9-річна дитина. Одна жінка, яка дістала тяжкі поранення, померла у лікарні.

Новини.LIVE також писали, що 2 червня у Запоріжжі російський ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок та застряг у покрівлі. На щастя, дрон не здетонував, що дозволило уникнути жертв і значних руйнувань. Власники оселі не постраждали.