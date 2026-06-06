РФ атаковала критическую инфраструктуру Запорожья: есть погибшие
В ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под вражеским обстрелом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города, в результате чего зафиксированы разрушения. Также известно о гибели двух работников одного из предприятий.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие
В ночь на 6 июня российские оккупанты направили дроны на Запорожье. В результате атаки повреждения получили объекты критической и промышленной инфраструктуры областного центра.
После вражеского удара двое работников одного из атакованных объектов перестали выходить на связь. Спасатели и соответствующие службы проводили поисковые работы на месте попадания.
Впоследствии стало известно, что мужчины погибли. Во время разбора завалов были обнаружены тела двух работников, которые исчезли после российской атаки.
Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий обстрела. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.
Всего за сутки оккупанты нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.
Новини.LIVE информировали, что российские войска продолжают атаковать Запорожье дронами, нанося удары по жилой застройке и гражданской инфраструктуре. В результате очередного вражеского обстрела 5 июня пострадали по меньшей мере 16 человек, среди которых 9-летний ребенок. Одна женщина, которая получила тяжелые ранения, скончалась в больнице.
Новини.LIVE также писали, что 2 июня в Запорожье российский ударный беспилотник попал в частный жилой дом и застрял в кровле. К счастью, дрон не сдетонировал, что позволило избежать жертв и значительных разрушений. Владельцы дома не пострадали.