РФ атаковала критическую инфраструктуру Запорожья: есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Getty Images

В ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под вражеским обстрелом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города, в результате чего зафиксированы разрушения. Также известно о гибели двух работников одного из предприятий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие

В ночь на 6 июня российские оккупанты направили дроны на Запорожье. В результате атаки повреждения получили объекты критической и промышленной инфраструктуры областного центра.

После вражеского удара двое работников одного из атакованных объектов перестали выходить на связь. Спасатели и соответствующие службы проводили поисковые работы на месте попадания.

Впоследствии стало известно, что мужчины погибли. Во время разбора завалов были обнаружены тела двух работников, которые исчезли после российской атаки.

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Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий обстрела. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.

Всего за сутки оккупанты нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Скриншот сообщений Ивана Федорова/Telegram

Новини.LIVE информировали, что российские войска продолжают атаковать Запорожье дронами, нанося удары по жилой застройке и гражданской инфраструктуре. В результате очередного вражеского обстрела 5 июня пострадали по меньшей мере 16 человек, среди которых 9-летний ребенок. Одна женщина, которая получила тяжелые ранения, скончалась в больнице.

Новини.LIVE также писали, что 2 июня в Запорожье российский ударный беспилотник попал в частный жилой дом и застрял в кровле. К счастью, дрон не сдетонировал, что позволило избежать жертв и значительных разрушений. Владельцы дома не пострадали.