РФ вдарила по будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 7 червня вдарили дроном по майданчику Централізовано сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю. Водночас радіаційний стан у нормі.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому, передає Новини.LIVE.

Удар Росії по майданчику Централізовано сховища відпрацьованого ядерного палива

Влучання на майданчику сталося о 02:10. Ворог частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. Відомо, що відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Наслідки російського обстрілу. Фото: соцмережі

Осередок пожежі площею 40 квадратних метрів було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

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"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", — йдеться у повідомленні.

Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 7 червня Росія запустила по Україні 236 дронів різних типів. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.

Крім того, окупанти обстріляли Дніпропетровську область, внаслідок чого є загиблий та поранений. Ворог бив дронами та авіабомбою.