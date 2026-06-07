РФ ударила сознательно: Зеленский об атаке на хранилище ядерного топлива

Владимир Зеленский. Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции в ночь на 7 июня. По его словам, ударный дрон типа Shahed поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Атака России на здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

Зеленский отметил, что Россия атаковала объект чрезвычайно критической инфраструктуры. Он назвал этот удар чрезвычайно подлым.

"МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости", — заявил глава государства.

Спасатели остановили пожар на объекте после удара. Зеленский подчеркнул, что нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такое их террористическая война. Речь идет об ударе по самой России.

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Другие удары оккупантов

Кроме того, этой ночью были и другие российские удары по гражданским объектам в 13 областях Украины.

Всего в течение недели Россия выпустила:

88 ракет;

более 3250 ударных дронов;

около 1800 КАБов.

Зеленский отметил важность увеличения давления на Россию.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Энергоатом, в ночь на 7 июня Россия ударила по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, в результате чего повреждено здание.

Всего этой ночью российские оккупанты запустили по Украине 236 дронов различных типов. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.