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Головна Новини дня РФ вдарила свідомо: Зеленський про атаку на сховище ядерного палива

РФ вдарила свідомо: Зеленський про атаку на сховище ядерного палива

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 11:48
РФ вдарила свідомо: Зеленський про атаку на сховище ядерного палива
Володимир Зеленський. Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції у ніч проти 7 червня. За його словами, ударний дрон типу Shahed уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Атака Росії на будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива

Зеленський зауважив, що Росія атакувала обʼєкт надзвичайно критичної інфраструктури. Він назвав цей удар надзвичайно підлим. 

"МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося. Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості", — заявив глава держави.

Рятувальники зупинили пожежу на обʼєкті після удару. Зеленський наголосив, що потрібні реальні нові кроки світу, аби росіяни відчули, що таке їхня терористична війна. Йдеться про удар по самій Росії.

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Інші удари окупантів

Крім того, цієї ночі були й інші російські удари по цивільних обʼєктах у 13 областях України

Загалом упродовж тижня Росія випустила:

  • 88 ракет;
  • понад 3250 ударних дронів;
  • близько 1800 КАБів.

Зеленський наголосив на важливості збільшення тиску на Росію.

Як писали Новини.LIVE з посилання на Енергоатом, у ніч проти 7 червня Росія вдарила по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, внаслідок чого пошкоджено будівлю.

Загалом цієї ночі російські окупанти запустили по Україні 236 дронів різних типів. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.

Володимир Зеленський війна Чорнобильська АЕС
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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