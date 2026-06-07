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Головна Новини дня РФ вдарила по електровозу та зупинці транспорту у Запорізькій області

РФ вдарила по електровозу та зупинці транспорту у Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 15:01
РФ вдарила по електровозу та зупинці транспорту у Запорізькій області
Наслідки російського удару по електровозу у Запорізькій області 7 червня. Фото: t.me/MinDevUA

Російські окупанти у неділю, 7 червня, атакували Запорізьку область. Зокрема, під ударами опинилися електровоз та зупинка громадського транспорту. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, передає Новини.LIVE.

Обстріл електровоза 

У Запоріжжі російський дрон влучив в електровоз

Завдяки оперативній роботі моніторингової групи та своєчасно проведеній евакуації локомотивна бригада встигла перейти в укриття, тож постраждалих немає.

Обстріл електровоза у Запоріжжі 7 червня
Пожежа внаслідок російського удару по електровозу у Запоріжжі 7 червня. Фото: t.me/MinDevUA

"Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", — наголосили у Міністерстві розвитку громад та територій.

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Удар Росії по Балабиному 7 червня
Наслідки російського обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл Запорізької області 7 червня
Пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу Балабиного. Фото: Запорізька ОВА

"Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", — зазначив Федоров.

Обстріл Запорізької області 7 червня
Удар Росії біля зупинки громадського транспорту. Фото: Запорізька ОВА
Російська атака на Запорізьку область 7 червня
Наслідки російської атаки. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, троє людей загинули, ще троє — отримали поранення.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 7 червня російські окупанти завдали удару по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської АЕС. Український лідер Володимир Зеленський різко відреагував.

Крім того, цієї ночі Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.

війна Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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