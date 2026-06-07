РФ вдарила по електровозу та зупинці транспорту у Запорізькій області

Наслідки російського удару по електровозу у Запорізькій області 7 червня. Фото: t.me/MinDevUA

Російські окупанти у неділю, 7 червня, атакували Запорізьку область. Зокрема, під ударами опинилися електровоз та зупинка громадського транспорту. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, передає Новини.LIVE.

Обстріл електровоза

У Запоріжжі російський дрон влучив в електровоз.

Завдяки оперативній роботі моніторингової групи та своєчасно проведеній евакуації локомотивна бригада встигла перейти в укриття, тож постраждалих немає.

Пожежа внаслідок російського удару по електровозу у Запоріжжі 7 червня. Фото: t.me/MinDevUA

"Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", — наголосили у Міністерстві розвитку громад та територій.

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Удар по Балабиному

Російські окупанти завдали удару КАБами по селищу Балабине. Зокрема, сталося влучання поруч із зупинкою громадського транспорту.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу Балабиного. Фото: Запорізька ОВА

"Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", — зазначив Федоров.

Удар Росії біля зупинки громадського транспорту. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки російської атаки. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, троє людей загинули, ще троє — отримали поранення.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 7 червня російські окупанти завдали удару по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської АЕС. Український лідер Володимир Зеленський різко відреагував.

Крім того, цієї ночі Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.