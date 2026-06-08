В Запорожье российский дрон ударил по спальному району: есть жертвы

Момент атаки дрона. Фото: Запорожская ОГА

Спальный квартал Запорожья в понедельник, 8 июня, оказался под ударом российского беспилотника, что привело к трагическим последствиям. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий и оказания неотложной помощи многочисленным пострадавшим, однако жизни двух горожан спасти не удалось.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, цитирует Новини.LIVE.

Российский дрон ударил по жилому району в Запорожье

Согласно официальным данным ОВА, россияне атаковали с помощью ударного беспилотного летательного аппарата один из густонаселенных спальных районов Запорожья.

Жертва российской дроновой атаки. Фото: Запорожская ОВА

Поврежденные магазины. Фото: Запорожская ОГА

После проведения спасательных работ и обследования поврежденных зданий, количество пострадавших гражданских жителей стремительно увеличилось до 15 человек. Всем травмированным запорожцам медицинские бригады скорой помощи и спасатели оперативно оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

Повреждения на остановке транспорта. Фото: Запорожская ОГА

К сожалению, российская воздушная атака унесла жизни двух человек, которые погибли на месте происшествия от полученных травм и осколочных ранений.

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Погибший человек. Фото: Запорожская ОГА

На месте попадания продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты, бойцы ГСЧС и коммунальные службы городского совета, которые устанавливают окончательные масштабы разрушений жилого сектора.

Как писали ранее Новини.LIVE, Россия атаковала также Днепропетровскую область 8 июня. В результате атаки есть погибший человек, а также несколько раненых. Известно о существенных повреждениях гражданских объектов.

Также в понедельник, 8 июня, под вражеский обстрел попал город Славянск, расположенный в Донецкой области. Российская авиация сбросила на территорию города три бомбы, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры и жилого сектора. Стало известно, что количество пострадавших гражданских лиц уже составляет по меньшей мере семь человек.