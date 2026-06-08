Росія вдарила авіабомбами по Словʼянську: семеро поранених

Наслідки російського обстрілу Словʼянська 8 червня. Фото:t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти у понеділок, 8 червня, атакували Словʼянськ Донецької області. Ворог скинув на місто три авіабомби. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше семеро людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Словʼянська 8 червня

Філашкін зазначив, що серед поранених є 17-річна дівчина. Наразі усім травмованим надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Словʼянська 8 червня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Удар авіабомбами стався опівдні. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, багатоповерхівки та приватні будинки.

Удар Росії по Словʼянську 8 червня. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Остаточні наслідки цього удару встановлюємо. Росіяни несуть тільки горе і руїни. Це — єдине, на що здатна ця країна-терорист", — додав Філашкін.

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Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на першого заступника начальника Херсонської МВА Михайла Линецького, що попередня доба на Херсонщині, як і останні понад три з половиною роки, залишається надзвичайно важкою. Громада постійно зазнає систематичних обстрілів з боку.

Крім того, 8 червня Росія вдарила дронами по Конотопу на Сумщині. Під ударом противника опинився житловий сектор. Внаслідок обстрілу є поранені.