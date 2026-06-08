Росія вдарила авіабомбами по Словʼянську: семеро поранених
Російські окупанти у понеділок, 8 червня, атакували Словʼянськ Донецької області. Ворог скинув на місто три авіабомби. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше семеро людей.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Словʼянська 8 червня
Філашкін зазначив, що серед поранених є 17-річна дівчина. Наразі усім травмованим надають необхідну медичну допомогу.
Удар авіабомбами стався опівдні. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, багатоповерхівки та приватні будинки.
"Остаточні наслідки цього удару встановлюємо. Росіяни несуть тільки горе і руїни. Це — єдине, на що здатна ця країна-терорист", — додав Філашкін.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на першого заступника начальника Херсонської МВА Михайла Линецького, що попередня доба на Херсонщині, як і останні понад три з половиною роки, залишається надзвичайно важкою. Громада постійно зазнає систематичних обстрілів з боку.
Крім того, 8 червня Росія вдарила дронами по Конотопу на Сумщині. Під ударом противника опинився житловий сектор. Внаслідок обстрілу є поранені.