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Головна Новини дня Росіяни дронами атакували Конотоп: під завалами люди

Росіяни дронами атакували Конотоп: під завалами люди

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Дата публікації: 8 червня 2026 07:43
Росіяни дронами атакували Конотоп: під завалами люди
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок зранку, 8 червня, російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Під ударом опинився житловий сектор міста, є постраждалі. Після атаки триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть перебувати люди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Росіяни завдали удару по Конотопу на Сумщині

За інформацією очільника ОВА, сьогодні вранці російські окупанти завдали по Конотопу кількох ударів безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема об'єкти житлового сектору.

Наразі відомо про постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці влучань працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

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Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

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Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 3 червня російські війська за добу обстріляли 36 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак загинув чоловік, ще 18 мирних жителів зазнали поранень, серед них четверо дітей, зокрема п’ятимісячне немовля. Окупанти били по житлових будинках і цивільному транспорту керованими авіабомбами та дронами.

Новини.LIVE також писали, що 1 червня російські війська цілеспрямовано атакували лікарню в Конотопі Сумської області. У момент удару в медзакладі перебували пацієнти та медичний персонал. За даними міського голови, дрон був навмисно спрямований на цивільну лікарню.

Суми Сумська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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