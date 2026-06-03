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Головна Новини дня РФ атакувала 36 населених пунктів Сумської області: є жертви

РФ атакувала 36 населених пунктів Сумської області: є жертви

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Дата публікації: 3 червня 2026 08:01
РФ атакувала 36 населених пунктів Сумської області: є жертви
Поліція обстежує атаковані житлові будинки в Сумській області. Фото: Нацполіція України

На Сумщині правоохоронці фіксують наслідки жорстоких російських атак, унаслідок яких постраждали четверо дітей. Серед них є п'ятимісячне немовля. Російські війська прицільно били по приватних оселях, цивільних мікроавтобусах та автівках, використовуючи керовані авіабомби та дрони-камікадзе.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Сумській області 3 червня

Російські війська протягом доби влаштували масований терор мирного населення Сумської області, обстрілявши 36 населених пунктів. Окупанти завдавали ударів по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.

Загалом унаслідок обстрілів росіянами загинув один чоловік, а ще 18 цивільних людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: Нацполіція України

У Глухівській громаді ворожий безпілотник поцілив безпосередньо в автомобіль, внаслідок чого загинув 72-річний чоловік. У цій же громаді через атаку дрона на житловий будинок було травмовано п'ятимісячного хлопчика. Крім того, ще один російський БпЛА влучив у мікроавтобус, де поранення дістали 41-річний чоловік та чотири жінки віком від 37 до 63 років.

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Наслідки атаки дрона по цивільному авто. Фото: Нацполіція України

У Сумській громаді внаслідок ворожих нальотів постраждали одразу вісім мирних жителів. Серед них виявилося троє дітей: хлопчики шести та одинадцяти років, а також 15-річна дівчина. Разом із ними поранення дістали чотири жінки віком від 36 до 76 років та 26-річний чоловік.

Не менш небезпечною була ситуація в Краснопільській громаді, де через удар безпілотника постраждав 36-річний чоловік, а влучання керованої авіабомби у житлову оселю травмувало 88-річну жінку.

У Кириківській громаді внаслідок вибуху дрона у приватному будинку постраждала 85-річна пенсіонерка. Травмування отримала також 74-річна жінка у Хутір-Михайлівській громаді та 73-річна жінка у Миколаївській селищній громаді. Окрім людських жертв, російські снаряди та безпілотники понівечили приватні й багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі та об’єкти інфраструктури. За всіма фактами правоохоронці розпочали розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Як уже інформували Новини.LIVE, російська армія практично щоденно атакує Сумщину. 1 червня російські війська завдали повітряного удару по медичному закладу в Конотопі, що на Сумщині. На момент ворожої атаки всередині будівлі лікарні перебували як пацієнти, так і медичний персонал.

Також у суботу, 30 травня, російські війська атакували Сумську область, спрямувавши кілька десятків ударних безпілотників типу Shahed на будівлю залізничного вокзалу в Шостці. Внаслідок цього споруду було повністю знищено, а також пошкоджено навколишню інфраструктуру станції.

Сумська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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