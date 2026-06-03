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Главная Новости дня РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы

РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы

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Дата публикации 3 июня 2026 08:01
РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы
Полиция обследует атакованные жилые дома в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

На Сумщине правоохранители фиксируют последствия жестоких российских атак, в результате которых пострадали четверо детей. Среди них есть пятимесячный младенец. Российские войска прицельно били по частным домам, гражданским микроавтобусам и автомобилям, используя управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Сумской области 3 июня

Российские войска в течение суток устроили массированный террор мирного населения Сумской области, обстреляв 36 населенных пунктов. Оккупанты наносили удары по Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам.

Всего в результате обстрелов россиянами погиб один человек, а еще 18 гражданских людей получили ранения различной степени тяжести.

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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

В Глуховской громаде вражеский беспилотник попал непосредственно в автомобиль, в результате чего погиб 72-летний мужчина. В этой же громаде из-за атаки дрона на жилой дом был травмирован пятимесячный мальчик. Кроме того, еще один российский БпЛА попал в микроавтобус, где ранения получили 41-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 37 до 63 лет.

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Последствия атаки дрона по гражданскому авто. Фото: Нацполиция Украины

В Сумской громаде в результате вражеских налетовпострадали сразу восемь мирных жителей. Среди них оказалось трое детей: мальчики шести и одиннадцати лет, а также 15-летняя девушка. Вместе с ними ранения получили четыре женщины в возрасте от 36 до 76 лет и 26-летний мужчина.

Не менее опасной была ситуация в Краснопольской громаде, где из-за удара беспилотника пострадал 36-летний мужчина, а попадание управляемой авиабомбы в жилой дом травмировало 88-летнюю женщину.

В Кириковской громаде в результате взрыва дрона в частном доме пострадала 85-летняя пенсионерка. Травмы получила также 74-летняя женщина в Хутор-Михайловской грома де и 73-летняя женщина в Николаевской поселковой громаде. Кроме человеческих жертв, российские снаряды и беспилотники повредили частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили и объекты инфраструктуры. По всем фактам правоохранители начали расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Как уже информировали Новини.LIVE, российская армия практически ежедневно атакует Сумскую область. 1 июня российские войска нанесли воздушный удар по медицинскому учреждению в Конотопе, что на Сумщине. На момент вражеской атаки внутри здания больницы находились как пациенты, так и медицинский персонал.

Также в субботу, 30 мая, российские войска атаковали Сумскую область, направив несколько десятков ударных беспилотников типа Shahed на здание железнодорожного вокзала в Шостке. В результате этого сооружение было полностью уничтожено, а также повреждена окружающая инфраструктура станции.

Сумская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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