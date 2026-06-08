Россияне дронами атаковали Конотоп: под завалами люди

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник утром, 8 июня, российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Под ударом оказался жилой сектор города, есть пострадавшие. После атаки продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут находиться люди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Россияне нанесли удар по Конотопу на Сумщине

По информации главы ОВА, сегодня утром российские оккупанты нанесли по Конотопу несколько ударов беспилотниками. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности объекты жилого сектора.

Известно о пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте попаданий работают спасатели и экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться люди.

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Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Скриншот сообщения начальника ОВА/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 3 июня российские войска за сутки обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. В результате атак погиб человек, еще 18 мирных жителей получили ранения, среди них четверо детей, в том числе пятимесячный младенец. Оккупанты били по жилым домам и гражданскому транспорту управляемыми авиабомбами и дронами.

Новини.LIVE также писали, что 1 июня российские войска целенаправленно атаковали больницу в Конотопе Сумской области. В момент удара в медучреждении находились пациенты и медицинский персонал. По данным городского головы, дрон был намеренно направлен на гражданскую больницу.