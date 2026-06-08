Россия ударила авиабомбами по Славянску: семеро раненых

Последствия российского обстрела Славянска 8 июня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в понедельник, 8 июня, атаковали Славянск Донецкой области. Враг сбросил на город три авиабомбы. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Славянска 8 июня

Филашкин отметил, что среди раненых есть 17-летняя девушка. Сейчас всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия российского обстрела Славянска 8 июня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Удар авиабомбами произошел в полдень. В результате обстрела повреждены админздание, медицинское учреждение, многоэтажки и частные дома.

Удар России по Славянску 8 июня. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Окончательные последствия этого удара устанавливаем. Россияне несут только горе и руины. Это — единственное, на что способна эта страна-террорист", — добавил Филашкин.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на первого заместителя начальника Херсонской ГВА Михаила Линецкого, что предыдущие сутки на Херсонщине, как и последние более трех с половиной лет, остаются чрезвычайно тяжелыми. Громада постоянно подвергается систематическим обстрелам со стороны.

Кроме того, 8 июня Россия ударила дронами по Конотопу в Сумской области. Под ударом противника оказался жилой сектор. В результате обстрела есть раненые.