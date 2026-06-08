Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Запоріжжі російський дрон вдарив по спальному району: є жертви

В Запоріжжі російський дрон вдарив по спальному району: є жертви

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 17:50
В Запоріжжі російський дрон вдарив по спальному району: є жертви
Момент атаки дрона. Фото: Запорізька ОВА

Спальний квартал Запоріжжя у понеділок, 8 червня, опинився під ударом російського безпілотника, що призвело до трагічних наслідків. Екстрені служби оперативно прибули на місце події для ліквідації наслідків та надання невідкладної допомоги численним постраждалим, проте життя двох містян урятувати не вдалося.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, цитує Новини.LIVE.

Російський дрон вдарив по житловому району у Запоріжжі

Згідно з офіційними даними ОВА, росіяни атакували за допомогою ударного безпілотного літального апарату один із густонаселених спальних районів Запоріжжя.

Наслідки удару дроном по Запоріжжю
Жертва російської дронової атаки. Фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя удар дрона 8 червня
Пошкоджені магазини. Фото: Запорізька ОВА

Після проведення рятувальних робіт та обстеження пошкоджених будівель, кількість постраждалих цивільних мешканців стрімко збільшилася до 15 осіб. Усім травмованим запоріжцям медичні бригади швидкої допомоги та рятувальники оперативно надають необхідну кваліфіковану медичну допомогу.

Запоріжжя атака дронів 8 червня
Пошкодження на зупинці транспорту. Фото: Запорізька ОВА

На жаль, російська повітряна атака забрала життя двох людей, які загинули на місці події від отриманих травм і осколкових поранень.

Читайте також:
Загиблі від дронової російської атаки
Загибла людина. Фото: Запорізька ОВА

На місці влучання продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, бійці ДСНС та комунальні служби міської ради, які встановлюють остаточні масштаби руйнувань житлового сектору.

Як писали раніше Новини.LIVE, Росія атакувала також Дніпропетровську область 8 червня. Внаслідок атаки є загибла людина, а також кілька поранених. Відомо про суттєві пошкодження цивільних об'єктів.

Також у понеділок, 8 червня, під ворожий обстріл потрапило місто Слов'янськ, розташоване в Донецькій області. Російська авіація скинула на територію міста три бомби, що призвело до значних пошкоджень інфраструктури та житлового сектору. Стало відомо, що кількість постраждалих цивільних громадян уже становить щонайменше семеро осіб.

Запоріжжя обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації