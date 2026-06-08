Росія атакувала Дніпропетровщину: є жертви і руйнування

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська здійснили в понеділок, 8 червня, чергові обстріли цивільної інфраструктури Дніпропетровської області. Під масованими ударами загарбників опинилися місто Нікополь та Павлоградський район, унаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували Дніпропетровську область 8 червня

Протягом доби російські війська здійснили серію атак, використовуючи різні види озброєння. Зафіксовано серйозні руйнування у житлових кварталах та на підприємствах регіону, відомо про загибель однієї людини та поранення ще п'ятьох цивільних.

Найважча ситуація склалася в Нікополі, де під масований удар потрапила щільна міська забудова. Ворожі снаряди пошкодили багатоквартирний будинок, будівлі місцевих магазинів та відділення банку. Внаслідок обстрілу загинула 49-річна жінка.

Госпіталізація поранених. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ще четверо мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце прильоту, надали постраждалим невідкладну домедичну допомогу та евакуювали їх до медичних закладів. Наразі лікарі боряться за життя двох жінок віком 53 та 60 років, які перебувають у лікарні у вкрай тяжкому стані.

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Паралельно загарбники завдали ударів по Павлоградському району. Під прицілом росіян опинилися дві автозаправні станції. Внаслідок влучань було знищенл обладнання однієї з АЗС, а також спалахнула сильна пожежа, яка охопила кілька автомобілів.

Гасіння пожежі на АЗС у Павлоградському районі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Травми отримав 62-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Новини.LIVE писали про інші атаки росіян по Україні. У понеділок, 8 червня, росіяни вдарили по Слов'янську, що на Донеччині. Ворожі війська застосували три авіабомби. Відомо про поранених.

Також росіяни не полишають спроб знищити нормальну життєдіяльність у Херсонській громаді, випустивши минулої доби понад 80 боєприпасів. Під удар потрапили вісім населених пунктів, включно з Херсоном.