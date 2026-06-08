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Главная Новости дня Россия атаковала Днепропетровскую область: есть жертвы и разрушения

Россия атаковала Днепропетровскую область: есть жертвы и разрушения

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 17:20
Россия атаковала Днепропетровскую область: есть жертвы и разрушения
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Российские войска совершили в понедельник, 8 июня, очередные обстрелы гражданской инфраструктуры Днепропетровской области. Под массированными ударами захватчиков оказались город Никополь и Павлоградский район, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Днепропетровскую область 8 июня

В течение суток российские войска совершили серию атак, используя различные виды вооружения. Зафиксированы серьезные разрушения в жилых кварталах и на предприятиях региона, известно о гибели одного человека и ранениях еще пятерых гражданских.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Никополе, где под массированный удар попала плотная городская застройка. Вражеские снаряды повредили многоквартирный дом, здания местных магазинов и отделение банка. В результате обстрела погибла 49-летняя женщина.

Обстріли Нікопольщини
Госпитализация раненых. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести. Спасатели ГСЧС, которые оперативно прибыли на место прилета, оказали пострадавшим неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали их в медицинские учреждения. Сейчас врачи борются за жизнь двух женщин в возрасте 53 и 60 лет, которые находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Обстріли по Нікополю 8 червня
Спасатели ГСЧС и полиция помогает раненым. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Параллельно захватчики нанесли удары по Павлоградскому району. Под прицелом россиян оказались две автозаправочные станции. В результате попаданий было уничтожено оборудование одной из АЗС, а также вспыхнул сильный пожар, который охватил несколько автомобилей.

Обстріли Дніпропетровська область 8 червня
Тушение пожара на АЗС в Павлоградском районе. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Травмы получил 62-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Новини.LIVE писали о других атаках россиян по Украине. В понедельник, 8 июня, россияне ударили по Славянску, что в Донецкой области. Вражеские войска применили три авиабомбы. Известно о раненых.

Также россияне не оставляют попыток уничтожить нормальную жизнедеятельность в Херсонской общине, выпустив за прошедшие сутки более 80 боеприпасов. Под удар попали восемь населенных пунктов, включая Херсон.

смерть Днепропетровская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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