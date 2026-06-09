Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зросла

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждали внаслідок атаки РФ 8 червня. Вже відомо про 32 поранених, серед яких 5 дітей. Крім того, дві жінки загинули.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у вівторок, 9 червня.

Руйнування внаслідок удару РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла

У понеділок, 8 червня, російські війська безпілотником атакували Запоріжжя. Лунали потужні вибухи.

Внаслідок ворожого удару за однією адресою горів приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували загоряння. За іншою — пошкоджений магазин, розташовані поруч споруди та автомобіль без подальшого займання.

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 32 людей, серед них 5 дітей.

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За даними ДСНС, дві жінки загинули. Наразі 12 людей, серед них 4 дітей, перебувають у лікарні.

Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі 8 червня російський ударний дрон атакував спальний житловий район міста. Внаслідок удару є загиблі — двоє людей не вдалося врятувати. Про наслідки атаки повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Новини.LIVE також писали, що 7 червня російські війська атакували Запорізьку область, завдавши ударів по електровозу та зупинці громадського транспорту. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Водночас локомотивну бригаду в електровозі встигли евакуювати, тож вона не постраждала.