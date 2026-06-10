Более 800 ударов за сутки: Запорожская область подверглась массированной атаке со стороны РФ

Последствия обстрела областного центра Запорожья. Фото: Запорожская областная военная администрация

Запорожская область подверглась массированным атакам со стороны российских войск — за прошедшие сутки под обстрелами оказались 46 населенных пунктов, зафиксировано более 800 ударов. В результате атак пострадали 10 человек.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала журналистка Ксения Клещенко.

Утром дроны нанесли удар по Запорожью

Утром российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из взрывов прогремел около 9:30 в Днепровском районе города, удар пришелся по частному сектору.

В результате попадания возник пожар. Взрывная волна повредила жилые дома — в помещениях выбиты окна, разрушены крыши и навесы.

Местные жители отмечают, что удар произошел внезапно среди бела дня. На местах попаданий работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и помогают закрывать выбитые окна и восстанавливать поврежденное жилье.

Читайте также:

Кроме того, ночью под обстрел попал Шевченковский район Запорожья. В результате атаки там произошел пожар, также поврежден частный дом.

В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Последствия атаки РФ. Фото: Запорожская областная военная администрация

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате российской атаки 8 июня. На данный момент известно о 32 раненых, среди которых пятеро детей. Также погибли две женщины.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на среду, 10 июня, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден частный дом, после чего возник пожар.