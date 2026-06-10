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Главная Новости дня Ночной обстрел Запорожья: получила ранения женщина

Ночной обстрел Запорожья: получила ранения женщина

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 06:01
Ночной обстрел Запорожья: получила ранения женщина
Пожар после обстрела Запорожья ночью 10 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в среду, 10 июня, россияне обстреляли Запорожье. В результате обстрела пострадал частный дом. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Обстрел Запорожья ночью 10 июня 2026 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 10 июня

Получила ранения 59-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 06:46 известно, что в результате ночной атаки в Запорожье получили повреждения четыре дома. Взрывная волна выбила окна и разрушила крыши.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины сообщал, что вечером 9 июня РФ нанесла удар по одному из населенных пунктов Запорожского района. Пострадали семь человек. Среди травмированных — трехлетняя девочка, ее семилетний брат и 33-летняя мать.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго писал, что 9 июня в пяти регионах возникли перебои с электроснабжением. Без света остались потребители в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только получили разрешение от военных и спасателей.

Запорожье обстрелы пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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