Ночной обстрел Запорожья: получила ранения женщина

Пожар после обстрела Запорожья ночью 10 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в среду, 10 июня, россияне обстреляли Запорожье. В результате обстрела пострадал частный дом. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 10 июня

Получила ранения 59-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 06:46 известно, что в результате ночной атаки в Запорожье получили повреждения четыре дома. Взрывная волна выбила окна и разрушила крыши.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины сообщал, что вечером 9 июня РФ нанесла удар по одному из населенных пунктов Запорожского района. Пострадали семь человек. Среди травмированных — трехлетняя девочка, ее семилетний брат и 33-летняя мать.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго писал, что 9 июня в пяти регионах возникли перебои с электроснабжением. Без света остались потребители в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только получили разрешение от военных и спасателей.