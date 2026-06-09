Из-за атак РФ без света остались жители пяти областей

Мужчина работает в темноте из-за обесточивания в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Обесточивание зафиксировали после дроновых ударов и артиллерийских обстрелов. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденных сетей там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго во вторник, 9 июня.

В пяти областях из-за ударов РФ отключение электроэнергии

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Из-за очередных атак утром 9 июня были зафиксированы перебои с электроснабжением в ряде регионов страны.

По информации Укрэнерго, в результате дроновых атак и артиллерийских обстрелов без света остались потребители в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы уже начались на тех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики проводят осмотр поврежденного оборудования и постепенно восстанавливают электроснабжение для обесточенных потребителей.

Читайте также:

В Укрэнерго отметили, что специалисты делают все возможное для скорейшего возвращения света в дома украинцев. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения в пострадавших районах.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Запорожье продолжает расти количество пострадавших в результате российской атаки 8 июня. Сейчас известно о 32 раненых, среди них пятеро детей, а также двух погибших женщин. В городе после удара зафиксировали пожары и повреждения жилых и коммерческих объектов.

Новини.LIVE также писали, что в Конотопе Сумской области российский дрон 8 июня попал в пятиэтажный жилой дом. Из-под завалов спасатели достали трех человек, среди которых есть травмированный ребенок. Также было обнаружено и деблокировано тело погибшей женщины.