Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из-за атак РФ без света остались жители пяти областей

Из-за атак РФ без света остались жители пяти областей

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 12:57
Из-за атак РФ без света остались жители пяти областей
Мужчина работает в темноте из-за обесточивания в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Обесточивание зафиксировали после дроновых ударов и артиллерийских обстрелов. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденных сетей там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго во вторник, 9 июня.

В пяти областях из-за ударов РФ отключение электроэнергии

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Из-за очередных атак утром 9 июня были зафиксированы перебои с электроснабжением в ряде регионов страны.

По информации Укрэнерго, в результате дроновых атак и артиллерийских обстрелов без света остались потребители в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы уже начались на тех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики проводят осмотр поврежденного оборудования и постепенно восстанавливают электроснабжение для обесточенных потребителей.

Читайте также:

В Укрэнерго отметили, что специалисты делают все возможное для скорейшего возвращения света в дома украинцев. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения в пострадавших районах.

null
Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Запорожье продолжает расти количество пострадавших в результате российской атаки 8 июня. Сейчас известно о 32 раненых, среди них пятеро детей, а также двух погибших женщин. В городе после удара зафиксировали пожары и повреждения жилых и коммерческих объектов.

Новини.LIVE также писали, что в Конотопе Сумской области российский дрон 8 июня попал в пятиэтажный жилой дом. Из-под завалов спасатели достали трех человек, среди которых есть травмированный ребенок. Также было обнаружено и деблокировано тело погибшей женщины.

обстрелы Укрэнерго отключения света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации