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Головна Новини дня Через атаки РФ без світла залишилися мешканці п'яти областей

Через атаки РФ без світла залишилися мешканці п'яти областей

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 12:57
Через атаки РФ без світла залишилися мешканці п'яти областей
Чоловік працює в темряві через знеструмлення внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишилися споживачі у п'яти областях України. Знеструмлення зафіксували після дронових ударів та артилерійських обстрілів. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених мереж там, де дозволяє безпекова ситуація.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго у вівторок, 9 червня.

У п'яти областях через удари РФ знеструмлення

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Через чергові атаки вранці 9 червня було зафіксовано перебої з електропостачанням у низці регіонів країни.

За інформацією Укренерго, внаслідок дронових атак та артилерійських обстрілів без світла залишилися споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися на тих об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики проводять огляд пошкодженого обладнання та поступово відновлюють електропостачання для знеструмлених споживачів.

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В Укренерго наголосили, що фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла в оселі українців. Роботи триватимуть до повного відновлення електропостачання в постраждалих районах.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок російської атаки 8 червня. Наразі відомо про 32 поранених, серед них п’ятеро дітей, а також двох загиблих жінок. У місті після удару зафіксували пожежі та пошкодження житлових і комерційних об’єктів.

Новини.LIVE також писали, що у Конотопі Сумської області російський дрон 8 червня влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали трьох людей, серед яких є травмована дитина. Також було виявлено та деблоковано тіло загиблої жінки.

обстріли Укренерго відключення світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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