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Головна Новини дня Удар по багатоповерхівці у Конотопі: з-під завалів дістали людей

Удар по багатоповерхівці у Конотопі: з-під завалів дістали людей

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 17:41
Удар по багатоповерхівці у Конотопі: з-під завалів дістали людей
Розбір завалів у Конотопі. Фото: ДСНС

Російський дрон у понеділок, 8 червня, вдарив по житловій пʼятиповерхівці у Конотопі Сумської області. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей. Відомо, що одна жінка загинула.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по багатоповерхівці в Конотопі 8 червня

"З-під завалів рятувальники дістали трьох людей — їх вдалося врятувати, також травмована одна дитина. Пізніше деблокували тіло загиблої жінки", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Конотопа 8 червня
Кінолог із собакою на місці російського обстрілу Конотопа 8 червня. Фото: ДСНС

До пошукових робіт залучали кінологів ДСНС. Крім того, рятувальники демонтували зруйновані аварійні конструкції за допомогою спецтехніки.

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Удар Росії по Сумщині 8 червня
Рятувальник. Фото: ДСНС

Верхолази провели перекриття даху частково пошкодженого житлового будинку. На місці події також працювали представники волонтерських організацій і комунальних служб.

Атака Росії на Конотоп 8 червня
Наслідки російського обстрілу Сумщини 8 червня. Фото: ДСНС

"На місці ліквідації російського обстрілу розгорнутий штаб із ліквідації наслідків", — додали в ДСНС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську ОВА, 8 червня російські окупанти завдали удару по Конотопу. Під ворожим ударом опинився житловий сектор.

Крім того, сьогодні противник атакував Словʼянськ Донецької області, внаслідок чого люди отримали поранення. Відомо, що окупанти скинули на місто три авіабомби.

Також під ударом Росії опинилася Дніпропетровщина. Зокрема, загарбники атакували Нікополь та Павлоградський район. Відомо про загиблого та пʼятьох поранених.

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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