Військовий шантаж: МЗС про атаку РФ на сховище біля ЧАЕС

Наслідки атаки РФ на сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Фото: Прокуратура України

Міністерство закордонних справ України прокоментувало російську атаку на об’єкт ядерної інфраструктури поблизу Чорнобильської АЕС. Йдеться про удар безпілотника по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У МЗС наголошують, що такі дії створюють серйозні ризики для ядерної безпеки та є елементом військового шантажу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України у неділю, 7 червня.

Коментар МЗС щодо удару РФ по сховищу ядерного палива

Міністерство закордонних справ України різко засудило атаку Росії на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, яка сталася 7 червня 2026 року о 02:10. За даними відомства, російський безпілотник уразив будівлю приймання контейнерів об’єкта.

Унаслідок вибуху частково зруйновано зазначену будівлю, а також пошкоджено сусідні споруди, зокрема приміщення, яке використовують представники МАГАТЕ. Пожежу, що виникла після удару, було локалізовано силами об’єкта.

У МЗС підкреслюють, що атака є черговим свідомим ударом по мирній ядерній інфраструктурі України та демонструє зневагу Росії до міжнародних стандартів ядерної безпеки. Такі дії, за оцінкою відомства, підривають глобальний режим ядерної та фізичної безпеки.

Читайте також:

Також у міністерстві зазначають, що Росія використовує ядерні об’єкти як інструмент військового шантажу та продовжує атаки на інфраструктуру іншої держави, що унеможливлює її сприйняття як відповідального учасника міжнародного ядерного співробітництва.

МЗС закликає партнерів до посилення санкційного тиску на російську ядерну галузь та згортання будь-якої співпраці з нею, наголошуючи на репутаційних і безпекових ризиках таких контактів.

Окремо міністерство звертається до міжнародних партнерів із закликом дати принципову оцінку атаці та посилити реакцію міжнародних інституцій.

"Україна вже поінформувала Секретаріат МАГАТЕ про цей напад і наполягає на його належному відображенні у відповідних повідомленнях і звітах Агентства, зокрема в контексті засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочинається 8 червня 2026 року.

Закликаємо міжнародних партнерів, держави-члени та Секретаріат МАГАТЕ дати принципову оцінку цій атаці.

Мовчання або розмиті формулювання лише заохочують Росію до подальших ударів по ядерній інфраструктурі України, наражаючи у такий спосіб на небезпеку мільйони людей", — підсумував у дипломатичному відомстві.

Скриншот коментаря МЗС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України заявила, що російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС кваліфікується як воєнний злочин. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру об’єкта, зокрема будівлі приймання та перевантаження палива. Радіаційний фон на місці події залишається в нормі, постраждалих немає.

Новини.LIVE також писали, що Україна поінформувала МАГАТЕ про російську атаку безпілотником на сховище відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС. Унаслідок удару об’єкт зазнав пошкоджень, зокрема постраждала будівля приймання палива та прилегла інфраструктура. МАГАТЕ планує найближчим часом направити своїх інспекторів для оцінки наслідків інциденту.