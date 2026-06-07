Военный шантаж: МИД об атаке РФ на хранилище возле ЧАЭС

Последствия атаки РФ на хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС. Фото: Прокуратура Украины

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало российскую атаку на объект ядерной инфраструктуры вблизи Чернобыльской АЭС. Речь идет об ударе беспилотника по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В МИД отмечают, что такие действия создают серьезные риски для ядерной безопасности и являются элементом военного шантажа.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины в воскресенье, 7 июня.

Комментарий МИД относительно удара РФ по хранилищу ядерного топлива

Министерство иностранных дел Украины резко осудило атаку России на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которая произошла 7 июня 2026 года в 02:10. По данным ведомства, российский беспилотник поразил здание приемки контейнеров объекта.

В результате взрыва частично разрушено указанное здание, а также повреждены соседние сооружения, в том числе помещение, которое используют представители МАГАТЭ. Пожар, возникший после удара, был локализован силами объекта.

В МИД подчеркивают, что атака является очередным сознательным ударом по мирной ядерной инфраструктуре Украины и демонстрирует пренебрежение России к международным стандартам ядерной безопасности. Такие действия, по оценке ведомства, подрывают глобальный режим ядерной и физической безопасности.

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Также в министерстве отмечают, что Россия использует ядерные объекты как инструмент военного шантажа и продолжает атаки на инфраструктуру другого государства, что делает невозможным ее восприятие как ответственного участника международного ядерного сотрудничества.

МИД призывает партнеров к усилению санкционного давления на российскую ядерную отрасль и сворачиванию любого сотрудничества с ней, подчеркивая репутационные и безопасностные риски таких контактов.

Отдельно министерство обращается к международным партнерам с призывом дать принципиальную оценку атаке и усилить реакцию международных институтов.

"Украина уже проинформировала Секретариат МАГАТЭ об этом нападении и настаивает на его надлежащем отражении в соответствующих сообщениях и отчетах Агентства, в частности в контексте заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается 8 июня 2026 года.

Призываем международных партнеров, государства-члены и Секретариат МАГАТЭ дать принципиальную оценку этой атаке.

Молчание или размытые формулировки лишь поощряют Россию к дальнейшим ударам по ядерной инфраструктуре Украины, подвергая таким образом опасности миллионы людей", — подытожили в дипломатическом ведомстве.

Скриншот комментария МИД Украины/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Служба безопасности Украины заявила, что российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС квалифицируется как военное преступление. В результате атаки повреждена инфраструктура объекта, в частности здания приема и перегрузки топлива. Радиационный фон на месте происшествия остается в норме, пострадавших нет.

Новини.LIVE также писали, что Украина проинформировала МАГАТЭ о российской атаке беспилотником на хранилище отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС. В результате удара объект получил повреждения, в частности пострадало здание приема топлива и прилегающая инфраструктура. МАГАТЭ планирует в ближайшее время направить своих инспекторов для оценки последствий инцидента.