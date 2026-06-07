Военный шантаж: МИД об атаке РФ на хранилище возле ЧАЭС
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало российскую атаку на объект ядерной инфраструктуры вблизи Чернобыльской АЭС. Речь идет об ударе беспилотника по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В МИД отмечают, что такие действия создают серьезные риски для ядерной безопасности и являются элементом военного шантажа.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины в воскресенье, 7 июня.
Комментарий МИД относительно удара РФ по хранилищу ядерного топлива
Министерство иностранных дел Украины резко осудило атаку России на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которая произошла 7 июня 2026 года в 02:10. По данным ведомства, российский беспилотник поразил здание приемки контейнеров объекта.
В результате взрыва частично разрушено указанное здание, а также повреждены соседние сооружения, в том числе помещение, которое используют представители МАГАТЭ. Пожар, возникший после удара, был локализован силами объекта.
В МИД подчеркивают, что атака является очередным сознательным ударом по мирной ядерной инфраструктуре Украины и демонстрирует пренебрежение России к международным стандартам ядерной безопасности. Такие действия, по оценке ведомства, подрывают глобальный режим ядерной и физической безопасности.
Также в министерстве отмечают, что Россия использует ядерные объекты как инструмент военного шантажа и продолжает атаки на инфраструктуру другого государства, что делает невозможным ее восприятие как ответственного участника международного ядерного сотрудничества.
МИД призывает партнеров к усилению санкционного давления на российскую ядерную отрасль и сворачиванию любого сотрудничества с ней, подчеркивая репутационные и безопасностные риски таких контактов.
Отдельно министерство обращается к международным партнерам с призывом дать принципиальную оценку атаке и усилить реакцию международных институтов.
"Украина уже проинформировала Секретариат МАГАТЭ об этом нападении и настаивает на его надлежащем отражении в соответствующих сообщениях и отчетах Агентства, в частности в контексте заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается 8 июня 2026 года.
Призываем международных партнеров, государства-члены и Секретариат МАГАТЭ дать принципиальную оценку этой атаке.
Молчание или размытые формулировки лишь поощряют Россию к дальнейшим ударам по ядерной инфраструктуре Украины, подвергая таким образом опасности миллионы людей", — подытожили в дипломатическом ведомстве.
Новини.LIVE информировали, что Служба безопасности Украины заявила, что российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС квалифицируется как военное преступление. В результате атаки повреждена инфраструктура объекта, в частности здания приема и перегрузки топлива. Радиационный фон на месте происшествия остается в норме, пострадавших нет.
Новини.LIVE также писали, что Украина проинформировала МАГАТЭ о российской атаке беспилотником на хранилище отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС. В результате удара объект получил повреждения, в частности пострадало здание приема топлива и прилегающая инфраструктура. МАГАТЭ планирует в ближайшее время направить своих инспекторов для оценки последствий инцидента.