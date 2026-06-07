Удар РФ по хранилищу ядерного топлива: Украина обратилась в МАГАТЭ

Последствия удара РФ по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС. Фото: Энергоатом

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии об атаке российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС. В результате удара объект получил значительные повреждения. МАГАТЭ направит на место своих инспекторов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети X в воскресенье, 7 июня.

МАГАТЭ отправит инспекторов на ядерный объект в Чернобыле после атаки РФ

В МАГАТЭ заявили, что отправят экспертов в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне после атаки российского дрона, которая произошла ночью 7 июня. Инспекторы должны оценить масштабы разрушений на объекте.

В агентстве отметили, что Украина официально проинформировала МАГАТЭ об атаке на ядерный объект. По данным украинской стороны, удар вызвал значительные повреждения здания приемки топлива, а взрывная волна задела соседние сооружения. При этом уровень радиации на объекте остается в пределах нормы.

В МАГАТЭ сообщили, что в ближайшее время их команда посетит хранилище для оценки последствий атаки.

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"Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке вскоре посетит объект, чтобы проверить последствия удара", — отметили в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент вызывающим серьезное беспокойство. По его словам, атака произошла на объекте, где хранится большое количество ядерных материалов.

Глава агентства подчеркнул, что удары по таким объектам недопустимы и противоречат основным принципам ядерной безопасности во время военных конфликтов.

Скриншот сообщения МАГАТЭ/X

Последствия атаки РФ на хранилище ядерного топлива. Фото: Энергоатом

Энергоатом показал фото поврежденного здания хранилища ядерного топлива

В Энергоатоме показали фото поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Там отметили, что сейчас радиационный фон — в пределах нормы.

"Ночью 7 июня россияне атаковали здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в ней не хранилось).

Радиационный фон — в пределах нормы. РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы", — говорится в сообщении Энергоатома.

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС. По его словам, вражеский дрон попал в здание критически важного объекта ядерной инфраструктуры. Радиационный фон остается в норме, а пожар после удара уже ликвидировали.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 7 июня российский дрон попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В результате атаки было повреждено здание приема контейнеров и произошел пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.