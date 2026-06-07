Удар РФ по сховищу ядерного палива: Україна звернулася до МАГАТЕ

Наслідки удару РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Фото: Енергоатом

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про атаку російського безпілотника на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Внаслідок удару об'єкт зазнав значних пошкоджень. МАГАТЕ направить на місце своїх інспекторів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву МАГАТЕ у соцмережі X у неділю, 7 червня.

МАГАТЕ відправить інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після атаки РФ

У МАГАТЕ заявили, що відправлять експертів до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні після атаки російського дрона, що сталася вночі 7 червня. Інспектори мають оцінити масштаби руйнувань на об'єкті.

В агентстві зазначили, що Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про атаку на ядерний об'єкт. За даними української сторони, удар спричинив значні пошкодження будівлі приймання палива, а вибухова хвиля зачепила сусідні споруди. Водночас рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми.

У МАГАТЕ повідомили, що найближчим часом їхня команда відвідає сховище для оцінки наслідків атаки.

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"Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб перевірити наслідки удару", — зазначили в агентстві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент таким, що викликає серйозне занепокоєння. За його словами, атака сталася на об'єкті, де зберігається велика кількість ядерних матеріалів.

Очільник агентства наголосив, що удари по таких об'єктах є неприпустимими та суперечать основним принципам ядерної безпеки під час воєнних конфліктів.

Скриншот повідомлення МАГАТЕ/X

Наслідки атаки РФ на сховище ядерного палива. Фото: Енергоатом

Енергоатом показав фото пошкодженої будівлі сховища ядерного палива

В Енергоатомі показали фото пошкодженої будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там зазначили, що наразі радіаційний фон — у межах норми.

"Вночі 7 червня росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).

Радіаційний фон – у межах норми. РФ продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи", — йдеться у повідомлення Енергоатому.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС. За його словами, ворожий дрон влучив у будівлю критично важливого об'єкта ядерної інфраструктури. Радіаційний фон залишається в нормі, а пожежу після удару вже ліквідували.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 7 червня російський дрон влучив у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю приймання контейнерів та сталася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих немає.