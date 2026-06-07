Удар РФ по хранилищу ядерного топлива: СБУ квалифицирует как военное преступление

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СБУ квалифицирует удар рф по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление

Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, который находится возле ЧАЭС.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы рф нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 часов 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения.

В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.

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Также установлено, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют.

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке.

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