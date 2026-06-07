Удар РФ по сховищу ядерного палива: СБУ кваліфікує як воєнний злочин

Наслідки атаки РФ на будівлю сховища ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Фото: Енергоатом

Служба безпеки України кваліфікує російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС як воєнний злочин. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру об’єкта, зокрема будівлі приймання та перевантаження палива. Радіаційний фон на місці атаки залишається в нормі, постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у неділю, 7 червня.

Місце влучання біля ЧАЕС. Зображення: СБУ

СБУ розцінює як воєнний злочин атаку РФ на сховище біля ЧАЕС

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого біля Чорнобильської АЕС. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідчо-оперативної групи СБУ, російські війська завдали удару безпілотником типу "Герань-2" о 02:05 7 червня. На місці ураження вже виявлено окремі елементи дрона.

Дрон РФ, що влучив у сховище ядерного палива біля ЧАЕС. Фото: СБУ

Унаслідок вибуху пошкоджено будівлі приймання та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. Водночас встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

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Радіаційний фон залишається в межах норми, загиблих і поранених немає. Наразі вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності причетних до атаки.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна повідомила МАГАТЕ про атаку російського дрона на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю приймання палива та прилеглі споруди. МАГАТЕ направить на об’єкт своїх інспекторів для оцінки наслідків атаки.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС. За його словами, безпілотник влучив в одну з будівель сховища ядерного палива.