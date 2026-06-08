Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по многоэтажке в Конотопе: из-под завалов достали людей

Удар по многоэтажке в Конотопе: из-под завалов достали людей

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 17:41
Удар по многоэтажке в Конотопе: из-под завалов достали людей
Разбор завалов в Конотопе. Фото: ГСЧС

Российский дрон в понедельник, 8 июня, ударил по жилой пятиэтажке в Конотопе Сумской области. Спасатели достали из-под завалов трех человек. Известно, что одна женщина погибла.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры, 18+!

Российский удар по многоэтажке в Конотопе 8 июня

"Из-под завалов спасатели достали трех человек — их удалось спасти, также травмирован один ребенок. Позже деблокировали тело погибшей женщины", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Конотопа 8 червня
Кинолог с собакой на месте российского обстрела Конотопа 8 июня. Фото: ГСЧС

К поисковым работам привлекали кинологов ГСЧС. Кроме того, спасатели демонтировали разрушенные аварийные конструкции с помощью спецтехники.

Читайте также:

В результате второго попадания оккупанты повредили частные домовладения.

Удар Росії по Сумщині 8 червня
Спасатель. Фото: ГСЧС

Верхолазы провели перекрытие крыши частично поврежденного жилого дома. На месте происшествия также работали представители волонтерских организаций и коммунальных служб.

Атака Росії на Конотоп 8 червня
Последствия российского обстрела Сумщины 8 июня. Фото: ГСЧС

"На месте ликвидации российского обстрела развернут штаб по ликвидации последствий", — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 8 июня российские оккупанты нанесли удар по Конотопу. Под вражеским ударом оказался жилой сектор.

Кроме того, сегодня противник атаковал Славянск Донецкой области, в результате чего люди получили ранения. Известно, что оккупанты сбросили на город три авиабомбы.

Также под ударом России оказалась Днепропетровская область. В частности, захватчики атаковали Никополь и Павлоградский район. Известно о погибшем и пяти раненых.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации