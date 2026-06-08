Удар по многоэтажке в Конотопе: из-под завалов достали людей
Российский дрон в понедельник, 8 июня, ударил по жилой пятиэтажке в Конотопе Сумской области. Спасатели достали из-под завалов трех человек. Известно, что одна женщина погибла.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.
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Российский удар по многоэтажке в Конотопе 8 июня
"Из-под завалов спасатели достали трех человек — их удалось спасти, также травмирован один ребенок. Позже деблокировали тело погибшей женщины", — говорится в сообщении.
К поисковым работам привлекали кинологов ГСЧС. Кроме того, спасатели демонтировали разрушенные аварийные конструкции с помощью спецтехники.
В результате второго попадания оккупанты повредили частные домовладения.
Верхолазы провели перекрытие крыши частично поврежденного жилого дома. На месте происшествия также работали представители волонтерских организаций и коммунальных служб.
"На месте ликвидации российского обстрела развернут штаб по ликвидации последствий", — добавили в ГСЧС.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 8 июня российские оккупанты нанесли удар по Конотопу. Под вражеским ударом оказался жилой сектор.
Кроме того, сегодня противник атаковал Славянск Донецкой области, в результате чего люди получили ранения. Известно, что оккупанты сбросили на город три авиабомбы.
Также под ударом России оказалась Днепропетровская область. В частности, захватчики атаковали Никополь и Павлоградский район. Известно о погибшем и пяти раненых.