Нічний обстріл Запоріжжя: зазнала поранень жінка
Уночі в середу, 10 червня, росіяни атакували Запоріжжя. Від обстрілу постраждала приватна оселя. Виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 10 червня
Зазнала поранень 59-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.
ОНОВЛЕНО: Станом на 06:46 відомо, що внаслідок нічної атаки в Запоріжжі зазнали пошкоджень чотири оселі. Вибуховою хвилею вибило вікна та розтрощило покрівлі.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України повідомляв, що ввечері 9 червня РФ завдала удару по одному з населених пунктів Запорізького району. Постраждали семеро людей. Серед травмованих — трирічна дівчинка, її семирічний брат і 33-річна матір.
Також Новини.LIVE з посиланням на на Укренерго повідомляв, що 9 червня в п'яти регіонах виникли перебої з електропостачанням. Без світла залишилися споживачі в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно отримали дозвіл від військових і рятувальників.