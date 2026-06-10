Нічний обстріл Запоріжжя: зазнала поранень жінка

Пожежа після обстрілу Запоріжжя вночі 10 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в середу, 10 червня, росіяни атакували Запоріжжя. Від обстрілу постраждала приватна оселя. Виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 10 червня

Зазнала поранень 59-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Станом на 06:46 відомо, що внаслідок нічної атаки в Запоріжжі зазнали пошкоджень чотири оселі. Вибуховою хвилею вибило вікна та розтрощило покрівлі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України повідомляв, що ввечері 9 червня РФ завдала удару по одному з населених пунктів Запорізького району. Постраждали семеро людей. Серед травмованих — трирічна дівчинка, її семирічний брат і 33-річна матір.

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Також Новини.LIVE з посиланням на на Укренерго повідомляв, що 9 червня в п'яти регіонах виникли перебої з електропостачанням. Без світла залишилися споживачі в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно отримали дозвіл від військових і рятувальників.