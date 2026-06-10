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Головна Новини дня Нічний обстріл Запоріжжя: зазнала поранень жінка

Нічний обстріл Запоріжжя: зазнала поранень жінка

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 06:01
Нічний обстріл Запоріжжя: зазнала поранень жінка
Пожежа після обстрілу Запоріжжя вночі 10 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в середу, 10 червня, росіяни атакували Запоріжжя. Від обстрілу постраждала приватна оселя. Виникла пожежа. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE

Обстріл Запоріжжя вночі 10 червня 2026 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 10 червня 

Зазнала поранень 59-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Станом на 06:46 відомо, що внаслідок нічної атаки в Запоріжжі зазнали пошкоджень чотири оселі. Вибуховою хвилею вибило вікна та розтрощило покрівлі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України повідомляв, що ввечері 9 червня РФ завдала удару по одному з населених пунктів Запорізького району. Постраждали семеро людей. Серед травмованих — трирічна дівчинка, її семирічний брат і 33-річна матір.

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Також Новини.LIVE з посиланням на на Укренерго повідомляв, що 9 червня в п'яти регіонах виникли перебої з електропостачанням. Без світла залишилися споживачі в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно отримали дозвіл від військових і рятувальників.

Запоріжжя обстріли постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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