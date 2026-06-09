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Головна Новини дня РФ обстріляла Запорізький район: серед постраждалих двоє дітей

РФ обстріляла Запорізький район: серед постраждалих двоє дітей

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 23:37
РФ обстріляла Запорізький район: серед постраждалих двоє дітей
Руйнування в Запорізькому районі після обстрілу 9 червня 2026 року. Фото: ДСНС України

У вівторок, 9 червня, росіяни атакували безпілотниками один із населених пунктів Запорізького району. Постраждали семеро людей. Серед травмованих — трирічна дівчинка, її семирічний брат і 33-річна матір.

Про це повідомили у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

РФ 9 червня 2026 року обстріляла Запорізький район
 Скриншот повідомлення ДСНС України

Наслідки обстрілу Запорізького району 9 червня

Атака зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа на площі 120 квадратних метрів — її загасили рятувальники. Зазнали пошкоджень сусідні житлові будинки. На місці удару працювали всі екстрені служби. 

Росіяни 9 червня 2026 року обстріляли населений пункт у Запорізькому районі.
Наслідки обстрілу Запорізького району 9 червня 2026 року. Фото: ДСНС України
Росіяни 9 червня 2026 року обстріляли населений пункт у Запорізькому районі.
Наслідки обстрілу Запорізького району 9 червня 2026 року. Фото: ДСНС України
Росіяни 9 червня 2026 року обстріляли населений пункт у Запорізькому районі.
Наслідки обстрілу Запорізького району 9 червня 2026 року. Фото: ДСНС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укренерго повідомляв, що 9 червня внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру залишилися без світла споживачі в п'яти регіонах. Перебої з електропостачанням виникли в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно отримали дозвіл від військових і рятувальників.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України писав, що від атаки на Запоріжжя 8 червня постраждали понад 30 людей. П'ятеро травмованих — діти. Ще дві людини загинули.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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