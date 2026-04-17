Герої тилу: Буданов привітав пожежників з професійним святом

Очільник ОП Кирило Буданов.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов привітав рятувальників у День пожежної охорони. Він наголосив, що це професійне свято тих, хто дивиться в очі полум'ю та рятує життя.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення Буданова.

Буданов звернувся до пожежників

У День пожежної охорони Буданов звернувся до рятувальників. Він зазначив, що під час повномасштабної війни вони не просто борються з вогнем, а й ризикують собою заради порятунку інших.

"Це боротьба за кожну хвилину життя під завалами, це гасіння пожеж під ворожими ракетами і дронами, це постійний ризик подвійних ударів. Хоча ворог не дотримується жодних правил і звичаїв війни, ви все одно йдете туди, де чекають на допомогу", — зазначив очільник ОП.

Буданов додав, що пожежники є справжніми героями тилу. Без них, за словами керівника Офісу Президента, неможливо уявити спільну стійкість.

"Ми знаємо, яку ціну ви платите за нашу безпеку. Кожне ім'я загиблого пожежника назавжди вписане в історію нашої боротьби. Дякую вам за те, що ви є тим щитом, який рятує наші міста, рятує життя наших людей. Ваша витримка — приклад для кожного з нас", — зауважив Буданов.

Очільник ОП подякував рятувальникам за службу. Він побажав їм сил та витримки й аби кожен виїзд завершувався успішним поверненням у коло рідних.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. Це свято офіційно започаткували у 2013 році. Його присвятили тим, хто щодня ризикує своїм життям заради того, аби врятувати інших.

Також журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець поспілкувалася з речником ГУ ДСНС України в Сумській області Олегом Стрілкою. Він розповів, що рятувальники міста щоденно гасять пожежі через російські обстріли та рятують людей після ворожих атак.