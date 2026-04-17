Головна Новини дня День пожежної охорони України: історія появи свята

Дата публікації: 17 квітня 2026 07:32
Пожежна машина. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 квітня, Україна відзначає День пожежної охорони. Це свято присвячене справжнім героям, які щодня ризикують власним життям заради порятунку людей та боротьби з вогняною стихією. Попри складну історію зміни дат та об'єднань, саме цей день став офіційним професійним святом українських вогнеборців із 2013 року.

Новини.LIVE розповість, як започаткували День пожежної охорони та в яких умовах нині працюють вогнеборці.

Як започаткували День пожежної охорони в Україні

В Україні 17 квітня традиційно святкують День пожежної охорони. Це професійне свято тих, хто не боїться зробити крок у полум'я, аби врятувати інших.

Основна мета цього дня — гідно вшанувати вагомий внесок працівників пожежної охорони у боротьбу з вогняною стихією, захист життя і здоров'я людей, а також збереження майна.

Свято було встановлене Указом Президента України № 555/2013 від 11 жовтня 2013 року на підтримку ініціатив громадських об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Та перш ніж це свято закріпилося в календарі, історія встановлення дати святкування для українських вогнеборців пройшла через кілька етапів змін. Календар професійних свят рятувальників змінювався таким чином:

  • 1995–2004 роки: Професійне свято "День працівників пожежної охорони України" офіційно відзначали щороку 29 січня.
  • З 1998 року: Паралельно з'явилося свято "День рятівника", яке припадало на останню суботу жовтня.
  • 2004 рік: Наприкінці серпня обидва свята скасували, об'єднавши їх у "День працівників цивільного захисту", який закріпили за 17 вересня. Через ці нормативні зміни у 2004 році пожежники мали унікальну нагоду відзначити своє професійне свято двічі за рік.
  • 2008 рік: Свято 17 вересня перейменували на знайомий нам "День рятівника", який сьогодні об'єднує всіх працівників аварійно-рятувальних служб, спеціальних формувань та громадян, що долучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Попри те, що працівники пожежної охорони є невіддільною частиною великої родини ДСНС і масштабно святкують "День рятівника" 17 вересня, повернення окремого професійного свята 17 квітня стало важливим кроком для визнання їхньої специфічної та надскладної роботи.

Саме цей квітневий день є чудовим приводом ще раз згадати про героїзм, самовідданість та мужність наших пожежників, які щодня дивляться в очі небезпеці заради безпеки України.

Окрім того, рятувальникам доводиться працювати в критичних та надзвичайно важких умовах війни. 

Як писали Новини.LIVE, Росія регулярно атакує пожежні частини в прифронтових регіонах. Таким чином окупанти хочуть унеможливити рятувальникам надавати допомогу цивільним при атаках.

Окрім того, російські війська б'ють й по рятувальниках безпосередньо під час їх виконання робіт. Вони застосовують тактику повторного удару, коли екстрені служби прибувають на місце та починають пошуково-рятувальні роботи.

свята ДСНС пожежники
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
