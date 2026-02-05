Росія атакувала рятувальників на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Росія тероризує рятувальників в Україні — де були нові атаки
У прифронтових районах російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані атаки на об'єкти ДСНС. У понеділок, 5 лютого, під обстріл потрапили пожежно-рятувальні підрозділи в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Росія атакує пожежні частини у прифронтових регіонах України
Зранку росіяни вдарили по пожежній частині одного з населених пунктів Запорізької області. В результаті атаки пошкоджено спецтехніку рятувальників, будівля зазнала значних руйнувань: вибито вікна й двері, зруйновано покрівлю.
На момент обстрілу особовий склад перебував у захисних укриттях, тому обійшлося без втрат.
Ще один інцидент стався на Дніпропетровщині. Під час гасіння пожежі в Синельниківському районі рятувальники знову опинилися під ударом — цього разу внаслідок повторної атаки дронів-камікадзе.
Вибуховою хвилею пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники служби встигли вчасно відступити на безпечну відстань, тому постраждалих немає.
Нагадаємо, вчора, 4 лютого, стало відомо про російську атаку на пожежну частину у Донецькій області.
Також Росія завдала удару по залізниці в Сумській області, є серйозні руйнування.
