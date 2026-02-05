Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія тероризує рятувальників в Україні — де були нові атаки

Росія тероризує рятувальників в Україні — де були нові атаки

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:38
Росія атакувала рятувальників на Запоріжжі та Дніпропетровщині
Пошкодження в будівлі та пожежної машини. Фото: ДСНС України

У прифронтових районах російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані атаки на об'єкти ДСНС. У понеділок, 5 лютого, під обстріл потрапили пожежно-рятувальні підрозділи в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Росія атакує пожежні частини у прифронтових регіонах України

Зранку росіяни вдарили по пожежній частині одного з населених пунктів Запорізької області. В результаті атаки пошкоджено спецтехніку рятувальників, будівля зазнала значних руйнувань: вибито вікна й двері, зруйновано покрівлю.

null
Машина ДСНС після обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На момент обстрілу особовий склад перебував у захисних укриттях, тому обійшлося без втрат.

Ще один інцидент стався на Дніпропетровщині. Під час гасіння пожежі в Синельниківському районі рятувальники знову опинилися під ударом — цього разу внаслідок повторної атаки дронів-камікадзе.

null
Пошкодження машини після атаки. Фото: ДСНС України

Вибуховою хвилею пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники служби встигли вчасно відступити на безпечну відстань, тому постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, стало відомо про російську атаку на пожежну частину у Донецькій області.

Також Росія завдала удару по залізниці в Сумській області, є серйозні руйнування.

ДСНС Запорізька область Дніпропетровська область обстріли рятувальники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації